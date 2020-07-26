В Керченском проливе водолазы исследуют затонувший бронетранспортер

В месте затопления бронетранспортера в Керченском проливе сегодня начнут работать водолазы. Они определят положение глубину, на которой лежит БРДМ-2. Об этом сообщил пресс-секретарь Военно-технического общества Андрей Коннов.

- Мы собирались начать подъем машины еще накануне, но спасатели наотрез отказались от проведения операции из-за сложных метеоусловий, - рассказал "РГ" Андрей Коннов. - Сама операция делится на два этапа - погружение водолазов и собственно подъем бронемашины с помощью крана. До последнего момента мы думали, что сегодня погода не позволит нам начать обследование места затопления, и работу аквалангистов придется отложить до 27 июля. Но по последним данным, специалисты смогут погрузиться в месте затопления БРДМ-2 сегодня около 17 часов. Они определят точную глубину затопления, и насколько сильно замело машину во время шторма.

По предварительным данным, БРДМ-2 лежит на глубине от пяти до восьми метров, в пяти километра от таманского берега. По планам патриотической акции "Дорога мужества", весь путь с кубанского берега до крымского - от поселка Рыбацкое до Героевского в Керчи - до укладывался в 15 километров.

Напомним, накануне бронетранспортер во время патриотической акции затонул из-за сильного ветра и боковой волны. Автомобиль медленно заполнялся водой, а его штатная система спасения - электрический помповый насос и два дополнительных помповых насоса - не справлялись с поступающей водой. Экипаж до последнего момента боролся за живучесть, но в конце концов был эвакуирован спасателями, а машина затонула. По словам организаторов акции, ущерба экологии Керченского пролива нет, так как топливные баки БРДМ-2 герметичны.

Всего в форсировании Керченского пролива участвовали три бронемашины. Две другие вернулись на берег по требованию МЧС, когда случилось ЧП.