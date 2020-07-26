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26.07.2020 17:46
Рубрика: Общество

В Сочи выпускников-медалистов чествовали в парке "Дендрарий"

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи Фото: Пресс-служба мэрии Сочи
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи

В одном из символов города-курорта - знаменитом парке "Дендрарий" - впервые прошло торжественное чествование медалистов сочинских школ. Как рассказали в пресс-службе мэрии, из-за ограничений, связанных с действующим на Кубани режимом повышенной готовности по коронавирусу, мероприятие было организовано с соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора с ограничением по количеству участников.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Сообщается, что нарядные выпускники приходили малыми группами, а церемония прошла с соблюдением социальной дистанции.

Глава Сочи Алексей Копайгородский вручил каждому медалисту именные часы с символичной гравировкой "Новому времени - новые открытия". По его словам, этот подарок - своеобразное напутствие на будущее - ценить каждую минуту жизни и использовать ее во благо своего города и страны.

На праздник также пригласили восемь выпускников, которые получили на ЕГЭ сто баллов. По данным мэрии, в Сочи одиннадцать классов в нынешнем году окончили более 2300 человек, из них 218 - с золотой медалью.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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