В Сочи выпускников-медалистов чествовали в парке "Дендрарий"

В одном из символов города-курорта - знаменитом парке "Дендрарий" - впервые прошло торжественное чествование медалистов сочинских школ. Как рассказали в пресс-службе мэрии, из-за ограничений, связанных с действующим на Кубани режимом повышенной готовности по коронавирусу, мероприятие было организовано с соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора с ограничением по количеству участников.

Сообщается, что нарядные выпускники приходили малыми группами, а церемония прошла с соблюдением социальной дистанции.

Глава Сочи Алексей Копайгородский вручил каждому медалисту именные часы с символичной гравировкой "Новому времени - новые открытия". По его словам, этот подарок - своеобразное напутствие на будущее - ценить каждую минуту жизни и использовать ее во благо своего города и страны.

На праздник также пригласили восемь выпускников, которые получили на ЕГЭ сто баллов. По данным мэрии, в Сочи одиннадцать классов в нынешнем году окончили более 2300 человек, из них 218 - с золотой медалью.