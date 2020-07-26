В водоемы Азово-Донского бассейна проникли три вида вселенцев

В водоемах Азово-Донского бассейна учеными обнаружены три вида чужеродной фауны. Ученым предстоит оценить, какую опасность биологические вселенцы представляют для традиционных обитателей рек и озер региона.

Как заявил на конференции по сохранению экосистем Цимлянского водохранилища и нижнего Дона председатель ЮНЦ РАН Сергей Бердников, причина появления новых видов связана с изменением климата.

- Вот этот моллюск Корбикула, родом из Азии, отнесен к 100 наиболее опасным видам-вселенцам. Предварительно обнаружен и у нас, но надо генетическими методами проверить - может это близкий вид из Каспия, тогда это не так опасно, сообщил ученый.

Активно осваивает донные отложения Азовского моря полихета - вселенец Маренцелерия (многощетинковый морской червь). По мнению гидробиологов, ее появление в Балтийском море оказало положительное влияние на гидрохимический режим водоема.

- В Цимлянское водохранилище она не попадет, так как предпочитает соленую воду, но для Таганрогского залива и дельты Дона ее надо наблюдать - возможен ли здесь положительный эффект, - подчеркнул ученый.

Другой вид полихет появился в дельте Дона в 2013 году, и за четыре года достиг Семикаракорска, и ее появление в Цимлянском водохранилище лишь вопрос времени.

Кстати

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