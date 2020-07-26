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26.07.2020 11:20
Рубрика: Легковые авто

Семь способов вытащить машину из грязи

Текст: Борис Захаров
Трудно найти водителя, который хотя бы раз в жизни не "засадил" машину на бездорожье. Но как грамотно выбраться из грязевой ловушки, не прибегая к помощи друзей, других водителей или трактора? Ливни, обрушившиеся на среднюю полосу России, делают рекомендации, которые мы дадим ниже, вдвойне актуальными.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Раскачка

Если машина буксует в небольшой, накатанной ею же яме, стоит попробовать раскатать это углубление, двигаясь вперед и назад. Конечные точки движения следует укреплять ветками и камнями.

Домкрат

При невозможности выбраться из грязевого плена враскачку, можно воспользоваться домкратом. Приподняв кузов со стороны ведущих колес, попросту забросайте ямы под ведущими колесами камнями, досками и прочими твердыми предметами, которые окажутся под рукой. Помните, что домкрат следует устанавливать на твердую поверхность, для чего следует воспользоваться досками или кирпичами.

Лопата

С помощью лопаты, без которой, как известно, на бездорожье не выезжает ни один серьезный джипер, можно расчистить перед ведущими колесами дорогу или, как вариант, сформировать новую. Было бы время и желание копать.

Усиливаем сцепление

Если вы посадили автомобиль на брюхо в грязевой колее или закопались в песке, следует увеличить сцепление ведущих колес с поверхностью дороги. Для этого подойдут камни, ветки, картонки и любой мусор, который можно обнаружить поблизости.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Если таковой в дефиците, воспользуйтесь автомобильными ковриками. Бросаем их под ведущие колеса и, плавно добавляя газ, выезжаем из грязевой ловушки. Если вы часто практикуете выезды на проселок, то имеет смысл держать в багажнике также так называемые траки - пластиковые дорожки, внешне напоминающие гусеницы - очень и очень эффективная основа для освобождения вашей машины из грязи.

Приспускаем шины

Снижение давления в шинах примерно до 1 бар - очень действенный способ справиться со сложными участками бездорожья. Помните, что следует приспускать все четыре шины вне зависимости от схемы привода вашего автомобиля.

Фото: iStock
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После проведения этой процедуры пятно контакта резины существенно увеличится, а количество грунтозацепов, которые взаимодействуют с покрытием, возрастет. Ведомые колеса в свою очередь будут меньше проваливаться, что снизит сопротивление движению. Понятно, что для использования такого метода следует возить с собой в машине насос.

Грунтозацепы

Опытные водители, практикующие выезды на проселок, не зря возят с собой специальные цепи противоскольжения, которые устанавливаются на колеса для увеличения сцепления с дорогой. Однако за отсутствием цепей можно найти им замену.

Как вариант - поперек шины можно привязать отрезки троса или толстые веревки (лучше всего - альпинистские), пропустив их между спицами колесного диска. Еще один полезный девайс для такого сценария - специальные пластиковые стяжки - особые прочные хомуты с грунтозацепами, которые также следует держать наготове при выезде на проселок.

Стропа и дерево

Если в непосредственной близости растет большое дерево, вам повезло. На помощь придет опять-таки буксировочный трос, крепкая веревка или стропа. Один конец веревки крепим к дереву, другой наматываем на ведущее колесо (рабочий вариант, если ваша машина переднее- или полноприводная) и плавно давим на газ. Стропа начнет наматываться на колесо, и машина стронется с места.

Фото: www.reddit.com
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Есть и альтернативный вариант - оборачиваем буксировочный трос вокруг ствола (как вариант, вокруг вбитого в землю толстого бревна или лома), а оба конца троса крепим к буксировочной петле автомобиля.

Затем берем древко лопаты или монтировку, вставляем ее между лентами троса и начинаем скручивать их этим рычагом. Длина троса будет сокращаться, этого усилия должно хватить, чтобы автомобиль, оставленный на нейтрали, сдвинулся с места. Помните, однако, о мерах безопасности! Резко отпускать ваш рычаг с намотанным на него стропами очень опасно.