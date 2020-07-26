Семь способов вытащить машину из грязи

Трудно найти водителя, который хотя бы раз в жизни не "засадил" машину на бездорожье. Но как грамотно выбраться из грязевой ловушки, не прибегая к помощи друзей, других водителей или трактора? Ливни, обрушившиеся на среднюю полосу России, делают рекомендации, которые мы дадим ниже, вдвойне актуальными.

Раскачка

Если машина буксует в небольшой, накатанной ею же яме, стоит попробовать раскатать это углубление, двигаясь вперед и назад. Конечные точки движения следует укреплять ветками и камнями.

Домкрат

При невозможности выбраться из грязевого плена враскачку, можно воспользоваться домкратом. Приподняв кузов со стороны ведущих колес, попросту забросайте ямы под ведущими колесами камнями, досками и прочими твердыми предметами, которые окажутся под рукой. Помните, что домкрат следует устанавливать на твердую поверхность, для чего следует воспользоваться досками или кирпичами.

Лопата

С помощью лопаты, без которой, как известно, на бездорожье не выезжает ни один серьезный джипер, можно расчистить перед ведущими колесами дорогу или, как вариант, сформировать новую. Было бы время и желание копать.

Усиливаем сцепление

Если вы посадили автомобиль на брюхо в грязевой колее или закопались в песке, следует увеличить сцепление ведущих колес с поверхностью дороги. Для этого подойдут камни, ветки, картонки и любой мусор, который можно обнаружить поблизости.

Если таковой в дефиците, воспользуйтесь автомобильными ковриками. Бросаем их под ведущие колеса и, плавно добавляя газ, выезжаем из грязевой ловушки. Если вы часто практикуете выезды на проселок, то имеет смысл держать в багажнике также так называемые траки - пластиковые дорожки, внешне напоминающие гусеницы - очень и очень эффективная основа для освобождения вашей машины из грязи.

Приспускаем шины

Снижение давления в шинах примерно до 1 бар - очень действенный способ справиться со сложными участками бездорожья. Помните, что следует приспускать все четыре шины вне зависимости от схемы привода вашего автомобиля.

После проведения этой процедуры пятно контакта резины существенно увеличится, а количество грунтозацепов, которые взаимодействуют с покрытием, возрастет. Ведомые колеса в свою очередь будут меньше проваливаться, что снизит сопротивление движению. Понятно, что для использования такого метода следует возить с собой в машине насос.

Грунтозацепы

Опытные водители, практикующие выезды на проселок, не зря возят с собой специальные цепи противоскольжения, которые устанавливаются на колеса для увеличения сцепления с дорогой. Однако за отсутствием цепей можно найти им замену.

Как вариант - поперек шины можно привязать отрезки троса или толстые веревки (лучше всего - альпинистские), пропустив их между спицами колесного диска. Еще один полезный девайс для такого сценария - специальные пластиковые стяжки - особые прочные хомуты с грунтозацепами, которые также следует держать наготове при выезде на проселок.

Стропа и дерево

Если в непосредственной близости растет большое дерево, вам повезло. На помощь придет опять-таки буксировочный трос, крепкая веревка или стропа. Один конец веревки крепим к дереву, другой наматываем на ведущее колесо (рабочий вариант, если ваша машина переднее- или полноприводная) и плавно давим на газ. Стропа начнет наматываться на колесо, и машина стронется с места.

Есть и альтернативный вариант - оборачиваем буксировочный трос вокруг ствола (как вариант, вокруг вбитого в землю толстого бревна или лома), а оба конца троса крепим к буксировочной петле автомобиля.

Затем берем древко лопаты или монтировку, вставляем ее между лентами троса и начинаем скручивать их этим рычагом. Длина троса будет сокращаться, этого усилия должно хватить, чтобы автомобиль, оставленный на нейтрали, сдвинулся с места. Помните, однако, о мерах безопасности! Резко отпускать ваш рычаг с намотанным на него стропами очень опасно.