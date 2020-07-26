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26.07.2020 13:35
Рубрика: В мире

В Монголии не подтвердился новый случай чумы

Текст: Константин Волков

Специальная комиссия по расследованию вспышек заболевания чумой в Монголии не подтвердила новый случай заражения, о подозрении на который было заявлено днем ранее. Об этом сообщает монгольский новостной портал News.mn.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Введенные 25 июля карантинные меры на территории сомона (временного поселения) Улиастай аймака (провинции) Завхан в западной части страны были ослаблены в связи с отсутствием непосредственной угрозы. В частности, власти распорядились открыть автомобильное движение в сомон и из него.

Тем не менее в Монголии продолжается режим повышенной готовности из-за участившихся случаев чумы, которая передается людям от некоторых видов животных, в первую очередь, сурков, через зараженных блох. В начале июля два случая были зафиксированы в аймаке Ховд на территории Монгольского Алтая. Там обнаружили двух заболевших, причем одного - с легочной формой чумы, которая считается опаснее бубонной. 14 июля подросток скончался от чумы в провинции Говь-Алтай.

Естественными очагами чумы в Монголии признаны районы в 17 провинциях. В связи с этим власти страны напоминают, что чума передается при прямом контакте с зараженными животными, а также воздушно-капельным путем, через укусы зараженных блох и через поедание зараженных животных, особенно в сыром виде. Инкубационный период может длиться от шести часов до шести дней.

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Население просят не охотиться на сурков, не есть их, не допускать, чтобы дети играли с сурками, не давать собакам ловить и есть сурков, защитить дома сетками, чтобы грызуны не попали внутрь.

Как опасаются эксперты, есть реальная опасность, что зараженные животные или больные люди попадут в Улан-Батор, самый густонаселенный город Монголии, что может привести к эпидемии из-за большого числа населения, проживающего в скученных городских условиях.

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