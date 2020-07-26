Вашингтон усилил давление на подрядчиков "Северного потока-2"

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Как пишет немецкая газета Die Welt, минимум 12 чиновников сразу из трех министерств (госдепа, Минфина и Минэнерго США) ведут с представителями фирм разъяснительные беседы, во время которых намекают на негативные последствия в случае, если компании продолжат принимать участие в российском проекте. Представители США "в доброжелательном тоне очень хорошо дали понять, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода".

Напомним, "Северный поток-2" - это две проложенные по дну Балтийского моря трубы, через которые в Европу будут поступать 55 миллиардов кубометров природного газа в год.

К настоящему времени "Северный поток-2" построен на 93 процента. В конце прошлого года из-за американских санкций швейцарская компания Allseas отказалась сотрудничать с РФ.