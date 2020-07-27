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27 июля 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 24 июля 2020 года № 430-р "О внесении изменения в пункт 14.5 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

1. Пункт 14.5 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) с 25 июля 2020 года по 7 августа 2020 года.".

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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