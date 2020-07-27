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Авторы "Проклятой" готовятся к съемкам второго сезона

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    27.07.2020, 12:34
Текст:   Айгуль Бакирова

Netflix еще официально не объявил о намерении снять второй сезон сериала "Проклятая", хотя это кажется вполне вероятным. О судьбе сериала будет объявлено в середине или конце августа. Ведь в таких случаях у Netflix обычно уходит месяц на принятие соответствующего решения.

Фото: kinopoisk.ru
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Поскольку первый сезон являлся экранизацией одноименной книги Фрэнка Миллера и Тома Уилера, увидевшей свет только в октябре 2019 года, можно только догадываться, какой сюжет создатели сериала могли бы взять за основу для его продолжения. Правда, последние страницы романа всё же не вошли в финал, поэтому они могут стать началом второго сезона. Более того, Netflix приобрел права на экранизацию "Проклятой" ещё в 2018 году (то есть до того, как книга была завершена и издана), а это значит, что отсутствие заранее готового для экранизации материала -не повод для беспокойства.

В интервью RadioTimes соавтор сериала Фрэнк Миллер проговорился, что на картах уже отмечены места съемок для будущих сезонов.

"Я не могу дождаться того, чтобы вернуться и вновь увидеть эти старые деревья", - заявил Миллер, вспоминая о съемках в лесу.

Фото: youtube.com
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А Том Уилер даже намекнул на одну сюжетную линию, которая может появиться в сиквеле сериала (вероятно, в телевизионном формате), заявив, что он благодарен Фрэнку Миллеру за его доверие, мудрость и идею объединить сестру Айрис с армией детей-убийц. Уилер, по своему признанию, является "пожизненным поклонником Фрэнка Миллера", и это сотрудничество "было самым невероятным из всего списка желаний". Сами актёры ещё не знают, каким будет продолжение сериала.

"На десятой серии я подумал: "ого, этот мир, возможно, только появляется", - сказал в интервью Digital Spy Девон Террелл, исполняющий роль короля Артура.

И добавил: "Честно говоря, я не знаю, в какую сторону движется мой персонаж. Том (Уилер) мне еще не рассказал. Но если будет второй сезон, я думаю, что финал (первого сезона) - это потрясающая стартовая площадка, потому что лично для меня шоу становится все лучше и лучше".

Осторожно, далее - спойлеры!

Фото: youtube.com/ Skybound
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Если актерский состав останется прежним, то мы можем рассчитывать на возвращение Девона Террелла в роли Артура, Густафа Скарсгорда (Мерлин), Даниэля Шармана (Ланселот) и Билли Дженкинса (Персиваль).

В финале первого сезона выяснилось, что Плачущий монах - это Ланселот, рыцарь Круглого стола. А юный подопечный Плачущего монаха по имени Белка был при рождении назван Персивалем, что тоже указывает на его великое будущее.

Возможно, ограничения, связанные с пандемией, скажутся на дате выхода второго сезона, пока стоит дождаться официальных заявлений от Netflix.

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