Центр "Вектор" 27 июля начнет испытание вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о начале клинических испытаний очередной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов отметил, что препарат сначала введут добровольцам в возрасте от 18 до 30 лет. Чуть позже в исследовании примут участие люди в возрасте до 60 лет. Испытывать на себе вакцину будут и 60 сотрудников центра "Вектор", информирует РИА Новости. Первый этап клинических исследований закончится в сентябре.

Напомним, сейчас в России испытывают 26 вакцин, но на здоровых добровольцах. А в приоритете - иммунизация стариков и больных людей. Поэтому предстоит еще понять, защитит ли препарат людей старшего поколения.

В августе начнутся клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19. Они растянутся до января следующего года, в них примут участие 100 добровольцев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала центр "Вектор" одним из лидеров по созданию вакцины от коронавируса.