Единственная в мире. В Подмосковье сфотографировали уникальную "Волгу"

В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный автомобиль - универсал ГАЗ - 31105. Это не заводской прототип, а плод работы неизвестного мастера из Томской области.

Задние боковые окна, крыша и дверь багажника позаимствованы у Toyota Camry Gracia. Впрочем, корма автомобиля не кажется инородной - так удачно японские детали интегрированы в "Волгу". Сзади на багажники находится надпись 4x4, но вряд ли, конечно, у этого "сарая" есть полный привод.

Интерьер отличается от того, что было у ГАЗ 31105 (кроме характерного щитка приборов). Судя по селектору автоматической коробки передач, мотор и трансмиссия также перекочевали от Toyota.

Седан ГАЗ-31105 выпускался в 2003-2009 годах. Автомобиль оснащался бензиновым мотором ЗМЗ-406 объемом 2,3 литра и мощностью 131-133 л. с. В первые годы выпуска на машину также ставили ЗМЗ-4021 объемом 2,4 литра (76 л. с.), а по специальным заказам делали машины с 2,1-литровым дизелем ГАЗ-560 (лицензионный Steyr) мощностью 95 сил.

К концу двухтысячных годов спрос на ГАЗ-31105 значительно снизился, в 2009 году выпуск модели был завершен.