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27.07.2020 09:37
Рубрика: В мире

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

Текст: Юрий Когалов

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью газетам Rheinische Post и Bonner General-Anzeiger.

"G7 и G20 - это два чутко координируемых формата. Нам не нужны ни G11, ни G12", - заявил министр.

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По его словам, восстановление формата G8 в краткосрочной перспективе также невозможно. У G7 имеются разногласия с Россией по ряду вопросов, в первую очередь в связи с ситуацией на востоке Украины. "Пока у нас нет решения, я не вижу для восстановления G8 никаких шансов", - отметил министр.

Вместе с тем Маас признал важную роль Москвы в международной политике, в урегулировании конфликтов в Сирии, Ливии и на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу "большой семерки", а также лидеров Австралии, Индии и Южной Кореи. Против этого уже выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо.

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