Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вернулся к тренировкам, которые прервал после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Агент нашего бойца смешанных единоборств Али Абдель-Азиз на своей странице в "Инстаграме" опубликовал фотографию: Хабиб спаррингует в перчатках MMA и накладках на ноги. Нурмагомедову-младшему нужно готовиться к бою с претендентом на его пояс - американцем Джастином Гэтжи, завоевавшим временный титул после победы над Тони Фергюсоном. Как ранее сообщил глава UFC Дана Уайт, поединок скорее всего пройдет в октябре.

Напомним, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве от осложнений, вызванных коронавирусом. Он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и благодаря этому вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Хабиб заявил о намерении продолжить дело отца на родине. Он собирается достроить ряд спортивных объектов в Дагестане.