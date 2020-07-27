Hyundai разработала кондиционер нового поколения

Hyundai Motor Group объявила о разработке системы кондиционирования нового поколения, которую от существующих будут отличать возможность автоматического продува для предотвращения неприятного запаха и роста бактерий, наличие функций мультикондиционирования и автоматического запуска очистки воздуха.

Технология "After-Blow" направлена на уничтожение роста бактерий и неприятного запаха, который можно ощутить при включении климат-системы в жаркую погоду. Это происходит из-за того, что после выключения зажигания на радиаторе скапливается влага, которая в условиях подкапотного пространства и недостатка вентиляции превращается в идеальную среду для размножения бактерий.

Новая технология позволяет избежать этого за счёт активации продувки в течение 10 минут. Для того, чтобы аккумулятор не разрядился в ноль, устанавливается датчик заряда батареи, который также отвечает за отключение системы кондиционирования в холодное время года.

Ещё одна технология - Multi-Air Mode. Она призвана смягчить эффект обдува водителя и пассажиров за счёт перераспределения воздушных потоков через дополнительные отверстия в сиденьях водителя и пассажира. Режим можно включать и выключать - в зависимости от предпочтений.

Технология отслеживания качества воздуха позволяет отслеживать чистоту внутри салона. Система, проанализировав данные забора воздуха, через цветовую индикацию сообщает о состоянии воздуха: если ультрадисперсных частиц больше 36 микрограммов на кубический метр (оранжевый индикатор), то включается режим очистки. Если воздух не становится чище, то это служит напоминанием о необходимости замены фильтров.

Новые технологии кондиционирования появятся на новых моделях Kia, Hyundai и Genesis.