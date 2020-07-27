Instagram обвинили в слежке за пользователями

Приложение Instagram включает камеру даже тогда, когда не происходит съемка фото или запись видео. Об этом сообщает портал The Verge.

При этом представители социальной сети утверждают, что проблема заключается в ошибке программного обеспечения iOS 14 и на самом деле приложение не имеет доступа к камере, когда она не активирована самим пользователем. Стоит отметить, что это уже не первый "баг" новой ОС от "яблочников" - ранее было обнаружено, что TikTok, Reddit и другие приложения читают информацию из буфера обмена.

"Ситуация с iOS 14 интересна тем, что она обнажает масштаб проблемы с несанкционированным доступом приложений к данным (речь идет о буфере обмена), - говорит Евгений Лифшиц, член совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. - Следует подчеркнуть, что это не слежка как таковая, но теоретически такой доступ может быть проэксплуатирован злоумышленниками, взломавшими приложение, самими разработчиками с целью сбора данных или китайской Компартией для шпионажа (на чем настаивают в Пентагоне в случае с TikTok)".

По словам эксперта, однозначно верить заявлениям представителей Instagram нельзя, поскольку точно такая же история годом ранее произошла и с Facebook. "Уж очень удачно этот "баг" следит за скроллингом ленты, чтобы это было простым совпадением", - заключает Лифшиц.

Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напоминает, что новая операционная система Apple пока находится в стадии бета-версии и выпущена специально для разработчиков, чтобы они могли отладить свои приложения. "Нужно понимать, что меры, которые предпринимает Apple для повышения приватности пользователей, вызывает множество проблем у компаний, которые живут за счет контекстной рекламы, таких как Facebook и Google. К релизу ОС все эти "нештатные" использования будут исправлены", - утверждает специалист.

Войтех Бочек, старший инженер по безопасности мобильных устройств Avast считает, что несмотря на то, что это бета-версия, пользователи могут полностью доверять уведомлениям новой операционной системы Apple. "Очень приятно видеть, что люди обращают внимание на такие уведомления и с подозрением к ним относятся. Это повышает осведомленность о проблемах: и либо разработчик приложения может решить проблему, (как это делает Instagram в этом случае), либо приложения, которые нарушают конфиденциальность, становятся известным общественности".

Эксперт также порекомендовал пользователям проверять все уведомления, поступающие от приложений, чтобы видеть, что они делают, и призывал внимательно читать и оценивать разрешения, которые просят приложения, перед загрузкой любых новых программ.