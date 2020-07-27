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27.07.2020 15:53
Рубрика: Digital

Instagram обвинили в слежке за пользователями

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приложение Instagram включает камеру даже тогда, когда не происходит съемка фото или запись видео. Об этом сообщает портал The Verge.

При этом представители социальной сети утверждают, что проблема заключается в ошибке программного обеспечения iOS 14 и на самом деле приложение не имеет доступа к камере, когда она не активирована самим пользователем. Стоит отметить, что это уже не первый "баг" новой ОС от "яблочников" - ранее было обнаружено, что TikTok, Reddit и другие приложения читают информацию из буфера обмена.

"Ситуация с iOS 14 интересна тем, что она обнажает масштаб проблемы с несанкционированным доступом приложений к данным (речь идет о буфере обмена), - говорит Евгений Лифшиц, член совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. - Следует подчеркнуть, что это не слежка как таковая, но теоретически такой доступ может быть проэксплуатирован злоумышленниками, взломавшими приложение, самими разработчиками с целью сбора данных или китайской Компартией для шпионажа (на чем настаивают в Пентагоне в случае с TikTok)".

Фото: instagram.com
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По словам эксперта, однозначно верить заявлениям представителей Instagram нельзя, поскольку точно такая же история годом ранее произошла и с Facebook. "Уж очень удачно этот "баг" следит за скроллингом ленты, чтобы это было простым совпадением", - заключает Лифшиц.

Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напоминает, что новая операционная система Apple пока находится в стадии бета-версии и выпущена специально для разработчиков, чтобы они могли отладить свои приложения. "Нужно понимать, что меры, которые предпринимает Apple для повышения приватности пользователей, вызывает множество проблем у компаний, которые живут за счет контекстной рекламы, таких как Facebook и Google. К релизу ОС все эти "нештатные" использования будут исправлены", - утверждает специалист.

Войтех Бочек, старший инженер по безопасности мобильных устройств Avast считает, что несмотря на то, что это бета-версия, пользователи могут полностью доверять уведомлениям новой операционной системы Apple. "Очень приятно видеть, что люди обращают внимание на такие уведомления и с подозрением к ним относятся. Это повышает осведомленность о проблемах: и либо разработчик приложения может решить проблему, (как это делает Instagram в этом случае), либо приложения, которые нарушают конфиденциальность, становятся известным общественности".

Эксперт также порекомендовал пользователям проверять все уведомления, поступающие от приложений, чтобы видеть, что они делают, и призывал внимательно читать и оценивать разрешения, которые просят приложения, перед загрузкой любых новых программ.

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