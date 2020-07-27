Знаменитые иностранные интернет-компании, включая "Фейсбук", "Твиттер" и прочие, должны открыть свои представительства в России. Это нужно для того, чтобы было с кого спросить в случае нарушений прав российских пользователей и нашего закона.

С таким предложением выступила комиссия Московского отделения Ассоциации юристов России по правовому обеспечению цифровой экономики. Недавно Верховный суд России вынес резонансное решение, которым фактически дал зеленый свет на судебные разбирательства с иностранными интернет-сервисами на территории нашей страны. В конкретном деле он предписал нижестоящим инстанциям рассмотреть иск, поданный гражданином России к компании "Фейсбук". Это значит, что любой житель нашей страны, недовольный действиями администрации хоть "Фейсбука", хоть "Инстаграма", хоть "Твиттера", вправе призвать их к судебному барьеру.

Кроме того, два депутата Госдумы внесли в парламент законопроект, который предусматривает штрафы до 4 миллионов рублей за отказ сайтов удалить запрещенную информацию. Санкции коснутся всех, где бы ни находилась администрация интернет-сервиса, даже если она, как у "Фейсбука", в Калифорнии. Но есть проблема: как взыскать эти штрафы?

Это уже не абстрактный вопрос. Решением задачи активно занимается служба судебных приставов. В управлении по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России лежит два исполнительных листа. Один на "Фейсбук": долг более 3,9 миллиона рублей. Второй на "Твиттер": долг 4 миллиона рублей. Это административные штрафы: компании были оштрафован на 4 миллиона рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных. Административные производства были возбуждены по инициативе Роскомнадзора из-за отказа соцсетей предоставить данные о российских пользователях.

"Многие IT-компании не имеют официального представительства или филиалов в РФ, например Facebook inc., - говорит председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. - При этом компании фактически оказывают услуги пользователям на территории РФ. Следовательно, иностранные игроки, так же как и российские, обязаны исполнять наше законодательство".

Поэтому комиссия Московского отделения АЮР подготовила официальное заключение, в котором предлагается помимо прочего обязать иностранные IT-компании открывать свои представительства в России.

"Необходимы четкие правила игры на рынке цифровых услуг и устранение неравенства в правах между отечественными и зарубежными платформами. В противном случае на нашем рынке возникает ситуация, когда одни играют по правилам: платят налоги, локализуют данные, работают с российскими пользователями и т.д. А другие их игнорируют и за счет этого получают конкурентное преимущество", - говорит Александр Журавлев.

Как сказано в заключении, следует рассмотреть возможность применения диверсифицированных мер воздействия на нарушителей установленных законом требований: штрафов через платежных агентов, замедления скорости трафика и т.д.

Член комиссии Московского отделения АЮР Борис Едидин полагает, что, конечно, перестать работать иностранным IT-компаниям в России можно, но вряд ли экономически обоснованно.

"Россия очень привлекательная страна для ведения интернет-бизнеса: здесь высокая степень проникновения интернета, значительная доля пользователей мобильного интернета, мы в лидерах по активности пользователей на различных площадках, потреблению аудиовизуального и игрового контента, - говорит он. - Подтверждением этого является то, что, несмотря на все сложности, зарубежные компании продолжают искать возможности лидерства на российском рынке".

Вряд ли требование открыть представительства в России станет для мировых IT-компаний камнем преткновения. Ведь офисы могут быть и виртуальными

Поэтому вряд ли требование открыть представительства станет для мировых IT-компаний камнем преткновения. К тому же офисы могут быть как реальными, так и виртуальными. Главное, чтобы они были в пределах досягаемости наших законов.

"Законодателю необходимо учитывать эти обстоятельства и создать отвечающие уровню развития технологий возможности "приземления" зарубежных компаний в России, - утверждает Борис Едидин. - Полагаем, что стандартное требование открытия представительства для осуществления экономической деятельности может быть скорректировано. В законе может быть предусмотрена возможность открытия "цифрового представительства" по аналогии с личным кабинетом налогоплательщика".