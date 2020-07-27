Туринский "Ювентус" в девятый раз подряд и в 36-й за всю историю выиграл титул чемпиона Италии. Команда Маурицио Сарри стала недосягаемой для преследователей за два тура до финиша, обыграв на своем поле "Сампдорию" - 2:0.

Криштиану Роналду уже забил в чемпионате Италии 31 гол. Больше только у Иммобиле из "Лацио" - 34. Фото: Gettyimages

"Это самый прекрасный титул, потому что он самый сложный", - заявил защитник туринцев Леонардо Бонуччи. Но на первый взгляд в свежем триумфе "Старой синьоры", как называют "Ювентус" на Апеннинах, нет ничего необычного. Как и предыдущие девять раз, "бьянконери" ("бело-черные") взяли титул досрочно. Отрыв от занимающего второе место "Интера" -семь очков. Причем у "Юве" бывали и более поздние чемпионства. Например, в сезоне 2017/2018 туринцы выиграли скудетто в 37-м туре (победу в Серии А называют скудетто, по названию нашивки с итальянским триколором, которую чемпионы носят на форме весь следующий сезон).

И все-таки нынешний титул "Ювентуса" стоит особняком. Во-первых, в этом сезоне Серия А небывало конкурентная. Сильный чемпионат проводят "Интер" под руководством Антонио Конте, "Лацио" с супербомбардиром Чиро Иммобиле, "Аталанта" забила 96 мячей, что является лучшим результатом Серии А больше чем за 50 лет.

Перед перерывом на коронавирус "Старая синьора" опережала идущего вторым "Лацио" всего на одно очко. Чемпионский задел "Юве" сделал, выдав серию из четырех побед кряду сразу после паузы. Это пригодилось "бьянконери" в июле, в котором клуб выиграл лишь три матча из семи, уступив в числе прочих и "Милану" - 2:4.

Второй важный момент заключается в том, что главной трудностью для "Ювентуса" стал новый наставник команды Маурицио Сарри. Это самобытный специалист со своей системой, предполагающей жесткую, динамичную структуру, ориентированную на атаку, с высоким прессингом в обороне. В Турине к ней до сих пор приспособились далеко не все. Не случайно "Ювентус" в этом чемпионате пропустил аж 38 мячей: худший результат для чемпиона с сезона 1960/1961.

- Я сказал парням, что раз уж вы взяли титул со мной, человеком, который ничего не выигрывал, значит, вы действительно хороши, - со смехом поведал Сарри, которого в раздевалке с ног до головы искупали шампанским.

"Ювентус" уже пропустил 38 мячей. Это худший показатель для чемпиона начиная с сезона 1960/1961

Можно не сомневаться, что в следующем сезоне перестройка в "Ювентусе" продолжится, и команду покинут многие. Разумеется, это не касается 35-летнего Криштиану Роналду, который на второй год, кажется, полностью адаптировался в Италии. У португальца 31 гол в 32 матчах: в гонке бомбардиров он уступает только Иммобиле (34). Еще один гол - и Криш повторит ювентийский рекорд результативности за сезон 66-летней давности, когда Феличе Борель забил 32 мяча.

Добавим, что за два тура до конца в Италии уже сформировалась четверка клубов, которые сыграют в Лиге чемпионов. Помимо "Юве" это "Интер" (76 очков), "Аталанта" (75) и "Лацио" (75). В Лигу Европы пробились "Рома" (64) и "Милан" (60), а также "Наполи" на правах обладателя Кубка Италии.

Между тем

На выходных завершился чемпионат английской Премьер-лиги. Его победителем сильно заранее стал "Ливерпуль", а второе место также досрочно гарантировал себе "Манчестер Сити". Зато за две остальные строчки, дающие прямую путевку в Лигу чемпионов, борьба велась до последнего тура. В итоге третьим стал "Манчестер Юнайтед", одолевший на финише своего прямого конкурента "Лестер" - 2:0, а замкнул топ-4 "Челси". Кроме "Лестера" Англию в Лиге Европы представят "Тоттенхэм", "Вулверхэмптон", а также "Арсенал".