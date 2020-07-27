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27.07.2020 01:10
Рубрика: Спорт

"Ювентус" в девятый раз подряд стал чемпионом Италии

Текст: Максим Домчев
Туринский "Ювентус" после победы над "Сампдорией" за два тура до конца чемпионата Италии завоевал чемпионский титул.
Фото: EPA/ALESSANDRO DI MARCO Фото: EPA/ALESSANDRO DI MARCO
Фото: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

"Ювентус" мог стать чемпионом еще в предыдущем туре, но, ведя в матче против "Удинезе" со счетом 1:0, уступил 1:2. На домашнюю игру против "Сампдории" туринцы вышли предельно мотивированными, ведь победа принесла бы им девятый подряд чемпионский титул.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В первом тайме гости без особых проблем отбивались от атак туринцев. Однако в компенсированное время не разобрались со стандартом "Ювентуса". Пьянич решил не бить сам и отпасовал на Роналду, который открыл счет в матче.

После перерыва туринцы забили второй гол. Вышедший на замену еще в первом тайме Бернардески добил мяч в ворота после неуверенной игры вратаря гостей.

"Ювентус" мог забить еще. Старался отличиться отстающий от лидера бомбардирской гонки Роналду, но он свой шанс не реализовал. В конце матча туринцы получили право на пенальти, и португалец пробил в перекладину.

"Ювентус" выиграл, став чемпионом страны в девятый раз подряд. Всего на счету команды 36 чемпионских титулов.

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