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Рубрика: В мире

Ким Чен Ын почтил память погибших в Корейской войне солдат

Фото: STR / KCNA VIA KNS / AFP Фото: STR / KCNA VIA KNS / AFP
Фото: STR / KCNA VIA KNS / AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в памятных мероприятиях по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне. Этот день является национальным праздником в Северной Корее и официально называется День победы в Отечественной освободительной войне.

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По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын посетил кладбище участников боевых действий и возложил цветы в память о погибших. Также северокорейский лидер вручил ряду военачальников Корейской народной армии наградные пистолеты, пишет ТАСС.

Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года, когда было подписано соглашение о перемирии. Однако формально Корейская война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор не был подписан.

Ранее сообщалось, что почти две три жителей Южной Кореи выступают за проведение очередного межкорейского саммита. Опрос был проведен 14-15 июля южнокорейской компанией Research and Research по заказу местной газеты "Соуль синмун" среди 1000 совершеннолетних граждан Южной Кореи. Выяснилось, что 64,8 процента опрошенных поддержали идею о необходимости проведения еще одной личной встречи между президентом РК Мун Чжэ Ином и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. По мнению сторонников этой идеи встречи на высшем уровне, саммит поможет снижению напряженности в межкорейских отношениях.

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