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27.07.2020 18:42
Рубрика: Легковые авто

Компания Toyota просит поставщиков о скидках. Это исключительная мера

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Японское деловое издание Nikkei сообщило о том, что компания Toyota обратилась к поставщикам с просьбой о пересмотре цен на комплектующие.

Для автопроизводителя это исключительный шаг, так как пересмотр цен на поставляемые детали и сырьё обычно приходится на апрель или октябрь, но в ситуации с пандемией утверждения нового прайса намерены провести в ближайшее время.

Фото: car.watch.impress.co.jp
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Таким образом компания планирует компенсировать убытки, которые понесла во время карантинных мер, вынудивших останавливать производство машин и работу сети дистрибуции. По прогнозам Toyota, в 2020 финансовом году (заканчивается в марте 2021 года) продажи просядут почти на 15%, а операционная прибыль сократится на 79,5% (примерно 4.6 миллиарда долларов).

Уточняется, что переговоры будут вестись с каждым поставщиком отдельно, просить установить единую цену автопроизводитель не намерен. Вместе с тем в Toyota допускают, что поставщики могут отказаться идти на уступки, потому что эта отрасль тоже пострадала от коронавируса. Но надежда всё-таки есть: цены на сырьё, требуемое для производства ряда комплектующих, упали всё по той же причине - последствия пандемии.