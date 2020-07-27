Кремль оценил ситуацию с договоренностями по прекращению огня в Донбассе

Россия - не сторона конфликта на Украине, поэтому не может давать гарантии соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, напомнили в Кремле.

На вопрос украинского журналиста, при каких условиях Кремль может гарантировать соблюдение режима прекращения огня противоположной стороной в Донбассе и согласится ли Россия завизировать эту договоренность на уровне президентов, глав "нормандского формата", пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что фиксация на уровне "нормандского формата" - это одно дело. А о гарантиях со стороны России вряд ли можно говорить, ведь Россия - не участник конфликта на юго-востоке Украины.

В Кремле также призвали исходить из формулировок, которые есть в Минском комплексе мер.