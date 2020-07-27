Кремль: Россия не стремится в G7

Россия не стремится присоединиться к G7 и удовлетворена работой в формате G20 - "двадцатка" лучше отвечает современным экономическим реалиям. Об этом напомнили в Кремле.

На просьбу оценить готовность Москвы выполнить условия, которые назвал глава МИД ФРГ (разрешить вопрос с Крымом и востоком Украины), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам, что президент Владимир Путин ни разу не выступал с инициативами, обращениями или вообще какими-либо действиями для того, чтобы Россия присоединилась к работе "семерки".

"Существовал такой формат, как "большая восьмерка", должен был пройти саммит в Сочи, но участники отказались от приезда... С тех пор президент Путин ни разу не инициировал какое-либо воссоздание", - заметил Песков.

"Так ставить вопрос вряд ли актуально, Россия не стремится присоединиться к "семерке", - подчеркнул представитель Кремля. "В России неоднократно говорили, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в таких форматах, как G20, которые лучше отвечают современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире", - сравнил он.

На вопрос, есть ли условия, при которых G7 или воссозданная G8 была бы снова эффективна, пресс-секретарь президента пояснил, что такие объединения не включают в себя все основные центры мирового экономического развития и экономического потенциала. "Как можно, например, обсуждать мировые судьбы в области экономики или социального развития или политики без участия Индии, Китая, Бразилии, Турции, целого ряда других стран?" - задал он риторический вопрос. "Наверное, обсуждать можно, но вряд ли при этом можно претендовать на какое-то мировое лидерство", - заключил он.

Когда журналисты уточнили, что ведь президент Путин инициировал саммит "ядерной пятерки" - стран-основательниц ООН, где тоже нет указанных стран, Песков возразил, что этот формат - не для обсуждения экономических вопросов, и добавил, что речь здесь совсем о другом измерении.