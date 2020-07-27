Кроссовер Kia меньше и доступнее Seltos готовится к премьере

За неделю до торжественной презентации новейшего субкомпактного кроссовера Kia Sonet тестовые машины в маскировочном одеянии еще встречаются на улицах индийских городов.

Индия один из основных рынков Kia Sonet. Кроссоверы в этой стране стремительно набирают популярность и определенно вскоре станут самым любимым типом автомобилей на рынке, обойдя хэтчбеки и седаны.

Львиную долю спроса обеспечат кроссоверы габаритной длиной меньше 4 м (льготная категория но транспортному налогу в стране), Sonet для местного рынка как раз в эту категорию попадет. И учитывая, что за дебютировавшим в начале года более дорогим Kia Seltos в Индии выстроились очереди с самого начала, Sonet обещает рынок просто взорвать.

Фото: www.indianautosblog.com

Несмотря на маскировку, внешность Sonet не большой секрет - машина не будет серьезно отличать от концепт-кара Sonet Concept, показанного в феврале не выставке India Auto Expo: силуэт классического внедорожника с высоким капотом и горизонтальной крышей, задняя стойка с обратным наклоном, "мускулистые" формы, выразительный перед. Сохранит серийная версия даже обилие хромированного декора, что в таком бюджетном сегменте вообще большая редкость.

В части техники Sonet делит платформу с Hyundai Venue: то же переднеприводное шасси с торсионной балкой сзади, те же двигатели - бензиновые 1,2 л., 4 цилиндра (83 л.с., 115 Нм), 1,0 л., 3 цилиндра (120 л.с., 172 Нм) и дизель 1,5 л (100 л.с., 240 Нм), коробка передач - механическая 5 или 6 скоростей или 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями.

В Россию Sonet поставлять не будут, в производственных планах завода в Санкт-Петербурге его нет, а импорт экономически не оправдан.