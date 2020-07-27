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Лидер группы Little Big извинился перед израильтянкой Барзилай

Новости
    27.07.2020, 18:46
Текст:   Олег Усков

Лидер питерской группы Little Big Илья Прусикин, наш посол на "Евровидении", опубликовал в Instagram совместное фото с израильской артисткой Неттой Барзилай, победительницей "Евровидения" 2018 года. Коротко подписав снимок "Sorry!" - "Прости!"

Музыкант шутливо извинился перед коллегой за одержанную его группой победу - ранее сообщалось, что клип россиян на фестивальную композицию Uno стал самым просматриваемым на канале конкурса за всю его историю. Таким образом, он обошел прошлого чемпиона - видео на трек Нетты Toy.

Причем перед этим видео нашей группы было отмечено за самый активный прирост просмотров в истории канала.

На текущий момент Uno только на официальном YouTube-канале конкурса посмотрели почти 137 000 000 раз, тогда как клип Нетты - чуть больше 134 200 000

Ранее сообщалось, что LB получили приз на "Самый трэшевый клип".

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