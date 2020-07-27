Луческу объявил об уходе из киевского "Динамо" через 4 дня после назначения

Мирча Луческу сообщил о решении покинуть пост главного тренера киевского футбольного клуба "Динамо" спустя четыре дня после своего назначения.

Приход 74-летнего Луческу в "Динамо" вызвал немало противоречивых отзывов в украинском футболе. Возмущались поклонники киевлян, а также болельщики и руководство донецкого "Шахтера", который румын тренировал с 2004 по 2016 год.

"Не могу смириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с "Динамо". Благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но работать в такой атмосфере я не могу", - сказал Луческу, чьи слова приводит румынское издание Gazeta Sporturilor.

"Никогда не был трусом и всегда принимал спортивные вызовы. Доказательством тому мои переходы из "Галатасарая" в "Бешикташ" или из бухарестского "Динамо" в "Рапид". Я просто хотел вернуться в футбол и постараться вывести команду на тот уровень, который соответствует ее традициям и истории", - отметил он.