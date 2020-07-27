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27.07.2020 16:37
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi может постепенно уйти из Европы

Текст: Андрей Полухин
Mitsubishi вслед за Nissan стала еще одной японской маркой, которая всерьез пересмотрит свой бизнес-план.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Под угрозой - сразу несколько европейских рынков. Компания ставит свое развитие в Старом Свете на паузу, прекратит привозить сюда новинки, а, возможно, и выведет из продажи некоторые прежние модели. Приоритет будет сделан на рынок Юго-Восточной Азии, где продажи падают не так резко, а Mitsubishi продолжает оставаться популярной. Доля марки в этом регионе составляет 6,4%, тогда как в Европе или Северной Америке не превышает и 1%. Операционная прибыль в этой части планеты по итогам 2019 года составила 63,6 млрд йен - это в шесть раз больше, чем на всех остальных мировых рынках.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Mitsubishi прекращает производство Pajero

Как долго Европа будет на паузе, в Mitsubishi не уточняют, но представитель компании заявил Autocar, что ситуация "развивается и быстро меняется". В той же Великобритании компания пока сохранит розничную сеть, но обновлять модельный ряд не планирует. Европа, в частности, лишится возможности пересесть на новые пикап L200, кроссовер Outlander и хэтчбек Mirage. Последний компания представила как раз накануне. Он получил уже ставшую фирменной X-образную решетку радиатора и модернизированный салон, но сохранил 78-сильную "турботройку". При этом очевидно, что со временем и ужесточением экологических норм часть моделей перестанет быть актуальной для Старого Света. А значит, марка может окончательно покинуть те или иные рынке, где особенно ревностно относятся к требованиям по вредным выбросам.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Mitsubishi рассказала, когда представит новые Outlander и ASX

С другой стороны, как заявили в руководстве Mitsubishi, работа по созданию передовых моделей, использующих технологии альянса с Renault, Nissan и АвтоВАЗ, продолжится. А это значит, что компания в любом случае продолжит искать возможности для развития в рамках экономии средств. Как сказал гендиректор Mitsubishi Motors Такао Като, "мы изменим нашу стратегию от всестороннего расширения к выбору и концентрации".

В России Mitsubishi предлагает кроссоверы ASX, Outlander и Eclipse, внедорожники Pajero и Pajero Sport и пикапы L200. У компании есть производственная площадка на автозаводе "ПСМА" в Калуге. За первую половину 2020 года продажи автомобилей бренда сократились на 40% - с 19,2 тысячи до 11,6 тысячи.

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#Mitsubishi