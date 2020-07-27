Незаконным операторам ТО грозит уголовная ответственность

Вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми оператору техосмотра будет грозить уголовное наказание, если он работает без аккредитации, то есть не имеет права выдавать диагностические карты.

Речь идет о поправках в статью 171 УК. Ими к незаконному предпринимательству теперь отнесена работа операторов ТО без аккредитации, в случаях, когда это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству. То есть, по сути, к аварии. Вот в этой формулировке и кроется вся сложность применения данной статьи, из-за чего она просто может стать нерабочей.

Напомним, что активная реформа техосмотра связанна с тем, что из процедуры диагностики автомобиля и допуска его на дороги он превратился в дополнительный налог на автовладельцев. По разным оценкам, до 80 процентов автовладельцев не проходят эту процедуру, а покупают диагностическую карту. Однако планировавшиеся на июнь изменения из-за пандемии перенесены на 1 марта 2021 года.

В этом пакете поправок предусматривалось оформление диагностической карты в электронном виде, фотосъемка процесса техосмотра, наказание для операторов, торгующих диагностическими картами, а также штраф за управление автомобилем, не прошедшим ТО. Также устанавливается пропускная способность пунктов ТО. Диагностических карт больше, чем через пункт может пройти машин, выписано быть не может. А еще Госавтоинспекцию наделили полномочиями по госнадзору за деятельностью операторов, вплоть до контрольных закупок. Но все это начнет работать не раньше 1 марта следующего года.

Но внесения поправок в 171 статью УК этот перенос сроков не коснулся. Таким образом, уголовная ответственность оператора за диагностику автомобиля без аккредитации в Российском союзе автостраховщиков, в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом до шести месяцев, вступила в силу.

Вся сложность применения этой статьи заключается в том, что следственным органам необходимо будет доказать: причиной ДТП послужила неисправность, которую можно было выявить во время проведения техосмотра, но ее не выявили, по причине того, что неаккредитованный оператор просто продал диагностическую карту без осмотра. Одного только факта, что у оператора нет аккредитации, для привлечения к уголовной ответственности недостаточно.

По сути, это лишь очередная страшилка для тех, кто торгует диагностическими картами. Но уже само по себе оформление диагностической карты в электронном виде ставит заслон для неаккредитованных компаний. По сути, они не должны иметь доступа к ЕАИС ТО. Хотя, как известно, сейчас даже некоторые страховые агенты имеют к ней доступ.