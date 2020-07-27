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27 июля 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 27 июля 2020 года № 300-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 24.07.2020 № 54-00-01/001-6642-2020) Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п "О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Новосибирской области" следующие изменения:

в приложении "Перечень отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности":

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Культура, организация досуга и развлечений:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений2 - 90 (за исключением 90.01, 90.03, 90.04);

деятельность в области демонстрации кинофильмов - 59.14";

2) сноску "1" изложить в следующей редакции:

"1 - приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг дистанционным способом, в том числе с условием доставки заказов, обслуживания навынос, без посещения гражданами помещений таких организаций, индивидуальных предпринимателей, а также на деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, не являющуюся непосредственно связанной с потребителями.";

3) сноску "2" изложить в следующей редакции:

"2 - приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на дельфинарии, государственные и муниципальные организации, осуществляющие спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, организаторов, участников официальных спортивных соревнований.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, кроме подпункта 3 пункта 1, который вступает в силу с 01.08.2020.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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