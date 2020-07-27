Представлен eBussy: стиль "Буханки", руль по центру и никаких выбросов

Компания Electric Brands из Германии поделилась подробностями об электрокаре eBussy с модульной платформой, на базе которой можно создать до десяти различных версий: вэн, пикап с одно- и двухрядной кабинами, кемпер и другие.

Движущая сила eBussy - мотор-колёса мощностью 20 л.с. каждое. Суммарный пиковый момент впечатляет - 1000 Нм. В базовой версии электрокар комплектуется аккумулятором ёмкостью 10 кВт∙ч, который позволяет проезжать до 200 км. Самая дальнобойная модификация с запасом хода до 600 км укомплектована батареей на 30 кВт∙ч.

Одна из особенностей электромобиля Electric Brands - рулевое управление по проводам, что позволяет установить рулевую колонку как слева, так и справа. И даже по центру.

Цена самого доступного eBussy будет начинаться от 15,8 тысячи евро - столько стоит грузовая платформа, кемпер же обойдётся намного дороже - в 28,8 тысячи евро. Продажи Electric Brands планирует начать в 2021 году.