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27.07.2020 18:30
Рубрика: Легковые авто

Представлен eBussy: стиль "Буханки", руль по центру и никаких выбросов

Текст: Константин Руссов
Фото: Electric Brands Фото: Electric Brands
Фото: Electric Brands

Компания Electric Brands из Германии поделилась подробностями об электрокаре eBussy с модульной платформой, на базе которой можно создать до десяти различных версий: вэн, пикап с одно- и двухрядной кабинами, кемпер и другие.

Фото: iStock
Определены страны Европы с самым доступным бензином

Движущая сила eBussy - мотор-колёса мощностью 20 л.с. каждое. Суммарный пиковый момент впечатляет - 1000 Нм. В базовой версии электрокар комплектуется аккумулятором ёмкостью 10 кВт∙ч, который позволяет проезжать до 200 км. Самая дальнобойная модификация с запасом хода до 600 км укомплектована батареей на 30 кВт∙ч.

Одна из особенностей электромобиля Electric Brands - рулевое управление по проводам, что позволяет установить рулевую колонку как слева, так и справа. И даже по центру.

Цена самого доступного eBussy будет начинаться от 15,8 тысячи евро - столько стоит грузовая платформа, кемпер же обойдётся намного дороже - в 28,8 тысячи евро. Продажи Electric Brands планирует начать в 2021 году.

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