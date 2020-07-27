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27.07.2020 05:59
Рубрика: Власть

Пушков рассказал о страхе президента Украины

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Сенатор Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский тянет время, так как не может и не хочет выполнять Минские договоренности. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя требование украинского лидера расшифровать каждый пункт Минских соглашений.

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По его словам, Зеленский боится заявить Берлину и Парижу о своем отказе, так как поставит лидеров этих стран в сложное положение, и они не смогут поддержать его. Пушков убежден, что пересмотреть соглашения президенту Украины не дадут. "Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры", - заключил сенатор в своем Twitter.

Напомним, на встрече с президентом Швейцарии Зеленский заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них Украина может реализовать. На это отреагировали в Министерстве иностранных дел России. "Теперь становится очевидно, почему последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выразив готовность помочь президенту Украины в данном вопросе.

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