Пушков рассказал о страхе президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский тянет время, так как не может и не хочет выполнять Минские договоренности. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя требование украинского лидера расшифровать каждый пункт Минских соглашений.

По его словам, Зеленский боится заявить Берлину и Парижу о своем отказе, так как поставит лидеров этих стран в сложное положение, и они не смогут поддержать его. Пушков убежден, что пересмотреть соглашения президенту Украины не дадут. "Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры", - заключил сенатор в своем Twitter.

Напомним, на встрече с президентом Швейцарии Зеленский заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них Украина может реализовать. На это отреагировали в Министерстве иностранных дел России. "Теперь становится очевидно, почему последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выразив готовность помочь президенту Украины в данном вопросе.