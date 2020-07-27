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Рубрика: Власть

В Думу через интернет

Онлайн-голосование пройдет в Курской и Ярославской областях
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
Электронное дистанционное голосование будет проводиться с 11 по 13 сентября на довыборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях. Такое постановление принял Центризбирком. Удобный для граждан механизм удалось эффективно "обкатать" в ходе общероссийского голосования по Конституции, заявил на заседании комиссии глава минкомсвязи Максут Шадаев.

Отработку технологий начинали с выборов в Мосгордуму, а затем - куда более масштабно - продолжили при рассмотрении поправок в Основной Закон. Онлайн-способ тогда смогли использовать москвичи и жители Нижегородской области. "Тот объем пользователей, которые выбрали в двух пилотных регионах электронную форму голосования, показал, что технология является супервостребованной, - сказал Шадаев. - И мы видим, что особенных организационно-технических проблем не было".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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И теперь в министерстве уверены, что пора масштабировать технологию на традиционные выборы. В Центризбиркоме с этой позицией согласны. Согласно принятому документу, в сентябре дистанционное электронное голосование пройдет в Сеймском одномандатном избирательном округе N 110 в Курской области, а также в Ярославском одномандатном избирательном округе N 194. Почему был сделан такой выбор, объяснил зампред комиссии Николай Булаев. В ЦИК "взяли два округа, в которых нет иных больших выборов", то есть глав регионов и в заксобрания. Таким образом, можно будет провести эксперимент именно на думских выборах, не отвлекаясь на другие кампании.

Зампред ЦИК сообщил, что будут использованы возможности портала госуслуг. Право проголосовать дистанционно предоставят "тем избирателям, у которых есть подтвержденная учетная запись" на этом портале. И, конечно же, гражданин должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории одномандатного округа. Как уточнил Шадаев, в выбранных для онлайн-голосования округах 62% избирателей уже имеют учетные записи на портале госуслуг. А у остальных еще есть время получить подтверждение.

По данным ЦИК, число подтвержденных учетных записей в Курской области - 294 тысячи, в Ярославской - 295 тысяч. Эти данные будут сопоставлены с информацией системы ГАС "Выборы", и в результате появятся точные списки избирателей.

Минкомсвязь и Центризбирком готовы масштабировать технологию электронного голосования

Принятое постановление гласит, что дистанционное голосование на довыборах в Госдуму стартует в 8 часов 11 сентября и завершится в 20 часов 13 сентября (по московскому времени). Заметим, что если в ходе плебисцита по Конституции в основной день голосования (1 июля) права сделать выбор онлайн-способом у граждан не было, то теперь (13 сентября) - будет.

Подать заявление для участия в онлайн-голосовании избиратели смогут не ранее чем за 45 и не позднее чем за 4 дня до старта процедуры. Период для подачи заявлений - с 29 июля по 8 сентября. Николай Булаев подчеркнул, что возможность двойного голосования будет исключена. То есть невозможно будет сделать выбор дистанционно, а затем прийти на участок и проголосовать традиционным способом. "Можно отозвать свое заявление за четыре дня до дня голосования, далее эта возможность пропадает", - напомнил он. Избирателей, решивших заполнить бюллетень дистанционно, "выпишут" с традиционных участков. При этом их включат в особый список. "Это важная технология, которая также гарантирует, что двойного голосования не может быть", - подчеркнул зампред ЦИК.

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