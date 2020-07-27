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27.07.2020 14:10
Рубрика: Власть

Онлайн-голосование в сентябре пройдет в Курской и Ярославской областях

Текст: Татьяна Замахина
Электронное дистанционное голосование будет проводиться с 11 по 13 сентября на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях. Такое постановление принял Центризбирком.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

То, что удаленное голосование удобно, доказывает предыдущий опыт, напомнил на заседании зампред ЦИК Николай Булаев. Отработку технологий начинали с выборов в Мосгордуму, а затем - куда более масштабно - продолжили при рассмотрении поправок в Конституцию. "Практически без сбоев все прошло, - отметил заглавы комиссии. - И стало очевидно, что это тот опыт, который нужно масштабировать".

Фото: Александр Погожев/ТАСС
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Согласно принятому документу, дистанционное электронное голосование пройдет в Сеймском одномандатном избирательном округе №110 (в Курской области). А также - в Ярославском одномандатном избирательном округе №194. Почему был сделан такой выбор, Булаев также объяснил. В ЦИК "взяли два округа, в которых нет иных больших выборов", то есть глав регионов и в заксобрания. Таким образом, можно будет провести эксперимент именно на думских выборах, не отвлекаясь на другие кампании в конкретном округе. "Мы хотим отработать новое направление, новую программу и положить начало созданию нового программно-технического комплекса", - анонсировал Булаев.

Зампред ЦИК уточнил, что будут использованы возможности портала Госуслуг. Право проголосовать дистанционно, по его словам, предоставят "тем избирателям, у которых есть подтвержденная учетная запись" на этом портале. И, конечно же, гражданин должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории одномандатного округа. Число подтвержденных учетных записей в Курской области - 294 тысячи, в Ярославской - 295 тысяч. "Они будут сопоставлены с системой ГАС "Выборы", и мы получим точные списки избирателей", - сказал зампред комиссии.

Принятое постановление гласит, что дистанционное голосование на довыборах в Госдуму стартует в 8 часов 11 сентября и завершится в 20 часов 13 сентября (по московскому времени). И, если в ходе плебисцита по Конституции в основной день голосования (1 июля) права сделать выбор онлайн-способом у граждан не было, то теперь (13 сентября) - будет.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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При этом подать заявление для участия в онлайн-голосовании избиратели смогут не ранее чем за 45 и не позднее чем за 4 дня до старта процедуры. Период для подачи заявлений - с 29 июля по 8 сентября. Николай Булаев подчеркнул, что возможность двойного голосования будет исключена. То есть невозможно будет сделать выбор дистанционно, а затем прийти на избирательный участок проголосовать традиционно. "Можно отозвать свое заявление за четыре дня до дня голосования, далее эта возможность пропадает", - напомнил он. Это также отличает новую технологию от процедуры, использованной при проведении недавнего общероссийского голосования.

Избирателей, решивших проголосовать дистанционно, "выпишут" из традиционных участков. Кроме того, их включат в особый список. "Это важная технология, которая также гарантирует, что двойного голосования не может быть", - подчеркнул зампред ЦИК.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев уверен, что сервис электронного дистанционного голосования будет востребован на дополнительных выборах в Госдуму. На заседании ЦИК он уточнил, что в выбранных для онлайн-голосования округах 62% избирателей уже имеют подтвержденные учетные записи на портале Госуслуг. А у остальных еще есть время получить подтверждение.

В ближайшие дни ЦИК представит технологию, выбранную для проведения дистанционного электронного голосования.

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