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27.07.2020 07:45
Рубрика: Общество

После жары в Москву вернется прохлада

Текст: Ирина Огилько

Сегодня в Москве потеплеет до +26 градусов. Такая погода продержится до четверга, а затем похолодает. Почти каждый день будут идти дожди. Такой прогноз озвучили "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

Фото: iStock
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По данным синоптиков, самым теплым днем станет среда. В этот день воздух сможет прогреться до +28 градусов. Ночная температура всю неделю будет от 15 до 17 тепла.

"Почти каждый день ожидаются ливневые кратковременные дожди, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Они будут идти местами".

Испортится погода в пятницу, 31 июля, когда температура воздуха начнет понижаться. Днем она не превысит +20...+22 градусов. Ветер усилится, местами пройдут дожди.

Как ранее прогнозировали специалисты Гидрометцентра РФ, начало августа в столичном регионе будет прохладным и дождливым. А научный руководитель ведомства Роман Вильфанд отмечал, что лето 2020 года в московском регионе войдет в историю по количеству осадков. Так с начала лета выпало более 120 процентов от месячной нормы.

Кстати, день 27 июля был самым жарким в 2010 году, когда воздух прогрелся до +35,7 градуса. А самым холодным он был в 1880 году, когда термометры показали +5, 4 градуса.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
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