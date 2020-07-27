У Воронежа завелся "мультяшный" двойник в интернете

Сайт с панорамой Адмиралтейской набережной, по которой гуляют неравнодушные воронежцы, запустили в столице Черноземья. Кликнув на фигурку, можно увидеть имя человека и попасть на его страницу в соцсети. Проект "Добросити" направлен на благотворительность: каждый участник оставляет пожертвование на помощь больным детям, инвалидам и одиноким пожилым людям. Аналогов в Рунете у него пока нет.

На фоне пейзажа с кораблем "Гото Предестинация" и Успенской церковью в "Добросити" размещают стилизованные портреты жителей города, известных и не очень. По замыслу, картинка будет плотно заполнена забавными рисованными персонажами - как в детских книжках серии "Где Уолли?".

Авторы применили принцип нашумевшего онлайн-проекта The Million Dollar Homepage: предприимчивый студент продавал на своем сайте цветные прямоугольники, по доллару за пиксель, чтобы заработать на обучение в вузе. Наведя курсор на изображение, можно было увидеть слоган компании и прямую ссылку на ее сайт.

Воронежские веб-дизайнеры из "Студии Парфенова" решили сделать нечто подобное, но художественно и на некоммерческой основе. Получателями средств выбрали два местных благотворительных фонда, с работой которых знакомы лично: "Добросвет" и "Милосердие". Первый помогает детям и молодым взрослым с онкогематологическими заболеваниями, второй - инвалидам, сиротам и одиноким старикам. Сборы будут делить между организациями поровну - вычитая сумму, необходимую для технической поддержки сайта. Отчеты о поступлениях и расходах обещают публиковать регулярно.

- Этот проект мы вынашивали с прошлого года, но руки до него дошли только весной, после введения режима самоизоляции. Всем не хватало живого общения, положительных эмоций. Решили представить, что ограничения уже сняты и воронежцы, как раньше, дружно вышли гулять на Адмиралтейскую площадь, - рассказал директор "Студии" Андрей Парфенов.

Подать заявку может любой желающий (гражданин или организация), прикрепив фото или описав словами, как он хочет выглядеть. Кто-то просит нарисовать себя с бокалом просекко, кто-то - в прыжке с парашютом. Музыкант и мореход Денис Субботин "забрался" на палубу корабля, милонгеро Дмитрий Баклашов танцует танго…

Персонаж можно оставить анонимным или подарить другу. На виртуальной площади уже прописался один из неформальных символов Воронежа, автор 60 тысяч афоризмов Аркадий Давидович. Компанию ему скоро составят другие местные знаменитости.

- "Добросити" - цветная визитка нашего города. Мы надеемся, что проект поможет воронежцам сплотиться и завести полезные знакомства. Но главное, чтобы люди осознали, как просто помочь тем, кто в этом нуждается, - подчеркнул Андрей Парфенов. - Мы разместили на сайте добросити.рф информацию о фондах и их координаты: можно выбрать получателя и пожертвовать напрямую любую сумму, которая для вас посильна.