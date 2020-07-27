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27.07.2020 14:39
Рубрика: Digital

У Воронежа завелся "мультяшный" двойник в интернете

Текст: Татьяна Ткачева
Сайт с панорамой Адмиралтейской набережной, по которой гуляют неравнодушные воронежцы, запустили в столице Черноземья. Кликнув на фигурку, можно увидеть имя человека и попасть на его страницу в соцсети. Проект "Добросити" направлен на благотворительность: каждый участник оставляет пожертвование на помощь больным детям, инвалидам и одиноким пожилым людям. Аналогов в Рунете у него пока нет.
Фото: добросити.рф Фото: добросити.рф
Фото: добросити.рф

На фоне пейзажа с кораблем "Гото Предестинация" и Успенской церковью в "Добросити" размещают стилизованные портреты жителей города, известных и не очень. По замыслу, картинка будет плотно заполнена забавными рисованными персонажами - как в детских книжках серии "Где Уолли?".

Авторы применили принцип нашумевшего онлайн-проекта The Million Dollar Homepage: предприимчивый студент продавал на своем сайте цветные прямоугольники, по доллару за пиксель, чтобы заработать на обучение в вузе. Наведя курсор на изображение, можно было увидеть слоган компании и прямую ссылку на ее сайт.

Фото: Из личного архива
Молодому военному из Воронежской области требуется помощь

Воронежские веб-дизайнеры из "Студии Парфенова" решили сделать нечто подобное, но художественно и на некоммерческой основе. Получателями средств выбрали два местных благотворительных фонда, с работой которых знакомы лично: "Добросвет" и "Милосердие". Первый помогает детям и молодым взрослым с онкогематологическими заболеваниями, второй - инвалидам, сиротам и одиноким старикам. Сборы будут делить между организациями поровну - вычитая сумму, необходимую для технической поддержки сайта. Отчеты о поступлениях и расходах обещают публиковать регулярно.

- Этот проект мы вынашивали с прошлого года, но руки до него дошли только весной, после введения режима самоизоляции. Всем не хватало живого общения, положительных эмоций. Решили представить, что ограничения уже сняты и воронежцы, как раньше, дружно вышли гулять на Адмиралтейскую площадь, - рассказал директор "Студии" Андрей Парфенов.

Подать заявку может любой желающий (гражданин или организация), прикрепив фото или описав словами, как он хочет выглядеть. Кто-то просит нарисовать себя с бокалом просекко, кто-то - в прыжке с парашютом. Музыкант и мореход Денис Субботин "забрался" на палубу корабля, милонгеро Дмитрий Баклашов танцует танго…

Фото: istock
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Персонаж можно оставить анонимным или подарить другу. На виртуальной площади уже прописался один из неформальных символов Воронежа, автор 60 тысяч афоризмов Аркадий Давидович. Компанию ему скоро составят другие местные знаменитости.

- "Добросити" - цветная визитка нашего города. Мы надеемся, что проект поможет воронежцам сплотиться и завести полезные знакомства. Но главное, чтобы люди осознали, как просто помочь тем, кто в этом нуждается, - подчеркнул Андрей Парфенов. - Мы разместили на сайте добросити.рф информацию о фондах и их координаты: можно выбрать получателя и пожертвовать напрямую любую сумму, которая для вас посильна.

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