В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Такие данные сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Специалисты отмечают, что у всех скончавшихся были пневмония и положительный результат тестов на коронавирус. В оперштабе напоминают, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача. Важно не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. По последним данным, от коронавируса вылечились более 174,7 тысячи человек.