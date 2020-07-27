Чебоксары получат дополнительные средства на ремонт дорог

Столице Чувашии дополнительно выделено 340 миллионов рублей на ремонт городских дорог в рамках национального проекта. Об этом на еженедельной планерке сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

На эту сумму до 2021 года планируется отремонтировать проспект Н.В. Никольского, улицы Ленинского Комсомола и Кадыкова. Кроме того, в ближайшее время будут объявлены тендеры на обновление дорожного покрытия на проезде Машиностроителей, в Автозаправочном проезде и улицах Урукова и Водопроводной.

- Правительством России выделены дополнительные 340 миллионов рублей на ремонт дорог, решением врио главы Чувашии Олега Николаева эти средства направлены Чебоксарам. Необходимо в кратчайшие сроки провести конкурсные процедуры, определить подрядчиков и к началу ноября завершить работы на объектах. Непростая задача, но мы ее должны выполнить, обеспечив качество и соблюдение технологий, - отметил Ладыков.

Вместе с тем, в первой половине августа в Чебоксарах должна завершиться масштабная реконструкция по проспекту И. Яковлева и откроется движение по Сугутскому мосту. Об этом заявил директор МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" Олег Белов, говоря о предварительных итогах реализации национального проекта в городе. В сентябре, по его словам, завершится ремонт первой половины моста и путепровода по пр. Тракторостроителей. Замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия будет выполнена на 15 участках городских дорог.

Аукцион по реконструкции еще одной важной городской магистрали - улицы Гражданской - будет объявлен в августе текущего года. На сегодняшний день проект находится в государственной экспертизе. Также до конца года планируется определить подрядчика по реконструкции Лапсарского проезда.

- Общий объем финансирования дорожных работ на 2020 год составляет 1,5 миллиарда рублей, после их завершения нормативное состояние городских дорог составит 74 процента. В 2017 году этот показатель был равен 30 процентам, - отметил Ладыков, поручив активнее привлекать к проверкам качества выполняемых работ представителей общественного контроля.