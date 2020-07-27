Чебоксары получат дополнительные средства на ремонт дорог

Новости

Выпускник Череповца за три ЕГЭ получил 300 баллов и сотворил сенсацию 17:13
Эстония начала обустраивать границу с Россией 17:10
Медведев о формате G7: Возврат в устаревшие форматы России не нужен 17:10
В Москве из-за непогоды остановили канатную дорогу 17:09
Официально: Netflix анонсировал еще один приквел "Ведьмака" 17:02
Саратовцу, обвиняемому в жестоком убийстве девочки, продлили арест 16:56
В московском СИЗО-6 вспыхнул пожар 16:50
В Волгограде ревнивец заживо сжег соперника 16:46
Появились первые кадры из нового "Бегущего по лезвию" 16:46
На Кубани два кота помогли раненой собаке перейти через дорогу 16:44
МЧС предупреждает жителей Москвы о ливнях с грозами 16:38
На Корсике найдена неопознанная древняя "гидроаппаратура" 16:38
Mitsubishi может постепенно уйти из Европы 16:37
В КБР травмированного альпиниста на вертолете спустили с горы 16:33
В Австрии не разрешат снимать видео с коровами на пастбищах 16:26
Аптеки обяжут указывать на вывесках принадлежность к ИП 16:24
Стал известен обладатель Кубка России по интерактивному футболу 16:23
Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео 16:23
Хидео Кодзима вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля 16:22
В Минск прибыл новый поверенный в делах США 16:19
Собянин подписал закон о штрафах для москвичей за борщевик 16:15
Курс евро превысил 84 рубля впервые с конца апреля 16:08
У ростовского пенсионера нашли схрон с оружием и взрывчаткой 16:00
Археологи нашли свидетельства вторжения Польши в Галицкую Русь 15:59
Москва прокомментировала слова главы МИД ФРГ об участии России в G7 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 17:06

Чебоксары получат дополнительные средства на ремонт дорог

Текст: Сергей Кирсанов
Столице Чувашии дополнительно выделено 340 миллионов рублей на ремонт городских дорог в рамках национального проекта. Об этом на еженедельной планерке сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

На эту сумму до 2021 года планируется отремонтировать проспект Н.В. Никольского, улицы Ленинского Комсомола и Кадыкова. Кроме того, в ближайшее время будут объявлены тендеры на обновление дорожного покрытия на проезде Машиностроителей, в Автозаправочном проезде и улицах Урукова и Водопроводной.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Ладыков закрепился в тройке лидеров глав столиц ПФО

- Правительством России выделены дополнительные 340 миллионов рублей на ремонт дорог, решением врио главы Чувашии Олега Николаева эти средства направлены Чебоксарам. Необходимо в кратчайшие сроки провести конкурсные процедуры, определить подрядчиков и к началу ноября завершить работы на объектах. Непростая задача, но мы ее должны выполнить, обеспечив качество и соблюдение технологий, - отметил Ладыков.

Вместе с тем, в первой половине августа в Чебоксарах должна завершиться масштабная реконструкция по проспекту И. Яковлева и откроется движение по Сугутскому мосту. Об этом заявил директор МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" Олег Белов, говоря о предварительных итогах реализации национального проекта в городе. В сентябре, по его словам, завершится ремонт первой половины моста и путепровода по пр. Тракторостроителей. Замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия будет выполнена на 15 участках городских дорог.

Аукцион по реконструкции еще одной важной городской магистрали - улицы Гражданской - будет объявлен в августе текущего года. На сегодняшний день проект находится в государственной экспертизе. Также до конца года планируется определить подрядчика по реконструкции Лапсарского проезда.

- Общий объем финансирования дорожных работ на 2020 год составляет 1,5 миллиарда рублей, после их завершения нормативное состояние городских дорог составит 74 процента. В 2017 году этот показатель был равен 30 процентам, - отметил Ладыков, поручив активнее привлекать к проверкам качества выполняемых работ представителей общественного контроля.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары на Волге

Главное сегодня

Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы
Вильфанд: Наступает самая жаркая пятидневка года
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ