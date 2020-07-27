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27.07.2020 15:05

Программу социально-экономического развития Чувашии закрепят законом

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии представили итоговый вариант Комплексной программы социально-экономического развития региона на 2020-2025 годы. Документ на расширенном заседании высшего экономического совета презентовал врио главы республики Олег Николаев.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По словам руководителя региона, одной из приоритетных задач программы является снижение миграционного оттока населения - возвращение людей в республику, обеспечив их рабочими местами. За пять лет доля численности населения с доходами ниже прожиточного минимума должна сократиться более чем на 100 тысяч человек. В 1,6 раза должен вырасти валовый региональный продукт, в 1,26 раза - производительность труда, в 1,37 раза - объем промышленной продукции, в 1,4 раза - объем продукции сельского хозяйства.

Фото: Михаил Квасов/РГ
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Программа развития подготовлена Международным центром развития регионов и прошла широкое обсуждение. В нее вошли более 1 400 проектов и программных мероприятий, в том числе 1 120 проектов инфраструктурного развития и развития социальной сферы, а также 325 инвестиционных проектов экономического развития. Расчетный объем финансирования программы составит более 264 миллиардов рублей.

- Программа разработана, чтобы быть программой действий, основанной на территориальных и отраслевых задачах развития республики, - отметил Николаев.

Основными драйверами роста экономики Чувашии станут обрабатывающая промышленность, аграрно-промышленный комплекс, сфера информационных технологий, туризм, а также строительная деятельность при реализации инвестиционных проектов и проектов развития инфраструктуры. Эти ориентиры, заявил Николаев, должны быть закреплены.

- Правительство Чувашии в месячный срок подготовит законопроект по утверждению Стратегии развития до 2035 года с учетом представленной Комплексной программы социально-экономического развития, - пояснил врио главы республики.

Высший экономический совет будет принимать активное участие в мониторинге реализации программы, заявил его председатель, глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- То есть Высший экономический совет продолжит свою деятельность уже по реализации своей программы. Причем, в рамках этой работы будут готовиться новые проекты, которые можно назвать подпрограммами. Ведь программа - это живой документ. Главное, о чем сказал Олег Алексеевич, нам удалось вовлечь тысячи людей в подготовку документа. И теперь самое важное - десятки, сотни тысяч людей, жителей Чувашии вовлечь в реализацию этой программы. Уверен, у нас это получится во главе с Олегом Алексеевичем, - подчеркнул Аксаков.

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Беспрозванных, ведомство вместе с регионом будет отрабатывать дорожную карту реализации каждого проекта.

- Промышленная часть программы достаточно амбициозная. Из более 300 проектов, которые мы увидели, треть посвящена непосредственно промышленному сектору. Из 92 проектов мы отобрали 34, в том числе и по крупным производителям, - отметил замминистра.

В частности, добавил Беспрозванных, высокоэффективной для реализации проектов может стать программа "Совместные займы", по которой процент софинансирования снижен до 10 процентов , а нижняя планка займа - до 10 миллионов рублей.

- Капитализация республиканского Фонда одна из самых больших в стране и составляет 1,5 миллиарда рублей. А это значит, что республика обладает возможностью разрабатывать инициативы общей стоимостью до 15 миллиардов рублей. Однако, безусловно, самый главный приоритет в этой программе - это достижение за ближайшие пять лет тех амбициозных показателей, которые в ней стоят. Например, рост на 37 процентов объемов промышленного производства, увеличение на 25 процентов количества рабочих мест и другие, - сказал замглавы минпромторга РФ.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Представители других профильных федеральных министерств также отметили высокий потенциал Чувашии в реализации проектов в разных сферах. Так, замминистра ЖКХ России Дмитрий Волков заявил, что у республики имеется хорошая индустрия строительных материалов, профессиональные кадры, а практику комплексного освоения территорий можно тиражировать не только по региону, но и по всей стране.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмила Бокова заявила, что Чувашия вполне может стать кузницей кадров для IT-отрасли. А руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, что у республики есть все необходимое для развития сектора реабилитации после высокотехнологичной медицинской помощи, которая в полной мере уже осуществляется в местных клиниках.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия - путь к успеху

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