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27.07.2020 16:56
Рубрика: Происшествия

Саратовцу, обвиняемому в жестоком убийстве девочки, продлили арест

Текст: Алексей Юхтанов

В понедельник Саратовским облсудом продлен срок содержания под стражей до 15 января 2021 года жителя областного центра Михаила Туватина, обвиняемого в резонансном преступлении - сексуальном насилии и убийстве девятилетней девочки у гаражей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

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Трагедия случилась 9 октября 2019 года. В этот день девятилетняя девочка ушла утром из дома в школу, но по пути пропала. На следующий день ее тело было обнаружено в одном из гаражей. По подозрению в совершении преступления был задержан, а затем арестован 35-летний житель Саратова Михаил Туватин, уже имеющий непогашенную судимость за изнасилование. Вскоре ему было предъявлено обвинение по статьям "убийство малолетнего ребенка, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера" и "действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления - пожизненное заключение.

В настоящее время Туватин не признает свою вину, сообщает СК РФ.

"Сегодня было рассмотрение (вопроса) о продлении срока содержания под стражей, ему продлили (срок ареста) до 15 января 2021 года", - сказала сотрудница Следкома журналисту агентства.

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Она отметила, что судебное заседание назначено на 11.30 (10.30 мск) 3 августа, слушание будет проходить в закрытом режиме.

По данным СК, утром 9 октября 2019 года обвиняемый на территории ГСК напал на идущую в школу девочку, схватив его руками за шею, затащил в заброшенный гараж, где совершил насильственные действия сексуального характера. Когда ребенок стал звать на помощь и попытался вырваться, Туватин руками и проводами задушил его насмерть, затем через отверстия в стенах перетащил труп в соседний гараж и опустил в погреб. После этого обвиняемый скрылся. По данным адвоката семьи погибшей девочки, психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза определила вменяемость Туватина.

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