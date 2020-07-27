Петербуржец, расчленивший свою жену, раскаялся в содеянном

Следственный комитет обнародовал видео с допроса мужчины, который обвиняется в убийстве и расчленении своей супруги. Трагедия произошла в Петербурге в квартире на проспекте Художников.

На кадрах видеозаписи лицо мужчины скрыто. Мужчина заявляет следователю, что он полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном. Также подозреваемый говорит, что ему стыдно перед родителям погибшей супруги.

Напомним, ранним утром соседи обнаружили во дворе дома № 15/1 женское туловище без головы и конечностей. Прибывшие на место следователи обнаружили, что погибшая - жительница этого дома.

В убийстве признался 29-летний муж погибшей. Как сообщают в СК по Санкт-Петербургу, накануне супруги повздорили и мужчина убил свою жену топором, а потом расчленил ее тело. Голову и конечности он спрятал в чемодан, а туловище выкинул в окно.

В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения на период расследования.