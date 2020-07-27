Число жертв ДТП в канале под Волгоградом выросло до восьми

Число жертв ДТП в районе СНТ "Степное - 2" Волгоградской области выросло до восьми человек. В первые минуты после обнаружения автомобиля сообщалось о пяти погибших.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в управлении МВД по региону, в салоне находились двое мужчин и шесть женщин. Траектория движения автомобиля, следы на асфальте и другие признаки говорят о том, что водитель не справился с управлением и на большой скорости влетел в водоем. Не исключено, что водитель был нетрезв. Людям из воды выбраться не удалось.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших и все обстоятельства трагедии.