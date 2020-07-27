Марат Хуснуллин: Готовность 7-го участка трассы "Таврида" - 95 процентов

Готовность седьмого участка трассы "Таврида" составляет 95 процентов. "Основные строительные работы сделаны. Сейчас ведутся работы, связанные с эксплуатационными расходами: освещение, благоустройство, нанесение разметки. Я считаю, что строители сделали большую хорошую работу", - такую оценку дал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, осмотрев в Севастополе строящуюся дорогу.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что в ближайшее время начнутся работы и на восьмом участке трассы. Он рассказал, что подписан контракт на его первую очередь. Кроме того, стартуют работы на трех мостовых переходах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. "Марат Шакирзянович ставит задачу, чтобы работы были завершены не 2023 году, а в 2022 году", - сказал Михаил Развожаев.

Главная задача на восьмом участке - сооружение двухуровневой развязки на Ялтинском кольце. "Сегодня огромный трафик идет по трассе "Таврида", а потом замыкается на старую тяжелую развязку на въезде в Севастополь, где бесконечные пробки. Когда это все будет выполнено, будет совершенно другое качество движения на этом участке", - подчеркнул врио Губернатора Севастополя.

Сегодня Марат Хуснуллин. министр транспорта РФ Евгений Дитрих и Михаил Развожаев проведут совещание о дальнейшем развитии дорожной инфраструктуры Крыма и Севастополя."У нас есть прямое поручение президента посмотреть дополнительные объемы строительства дорог. Рассмотрим вопрос дополнительных объемов дорожного строительства в Крыму и Севастополе. Наша задача, чтобы транспортные магистрали Крыма были удобными, комфортными, максимально обеспечивали экономический рост", - сказал Марат Хуснуллин. По его словам большое внимание будет уделено и дорогам, которые примыкают к трассе "Таврида".