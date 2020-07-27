Следователи в Сальске выяснили причину похищения младенца из роддома

В Сальске Ростовской области названа причина похищения ребенка из роддома. Обвиняемая в совершении преступления женщина найдена, задержана и уже дала признательные показания, объяснив мотив, толкнувший ее на шокирующий поступок.

Напомним, кража ребенка из родильного отделения ЦРБ Сальска произошла в ночь с пятницы на субботу. Мать младенца, которая вступала в диалог с незнакомой женщиной, стучавшей сперва в окно, а потом пробравшейся в палату, уверена: ее загипнотизировали. Об этом она рассказала корреспонденту "РГ" в эксклюзивном интервью.

В тот же день малыш был обнаружен на территории Калмыкии. Подозреваемую в его похищении задержали, а ребенка вернули матери.

Дело о похищении новорожденного расследуется первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ростовской области.

Подозреваемая рассказала следователям, что совершила похищение младенца из-за боязни разлада в отношениях с супругом. По ее словам, они с мужем хотели ребенка, однако родить у нее не получилось.

Проникнув в родильное отделение через окно, она взяла новорожденного мальчика в одной из палат, после чего положила его в пакет и вынесла за пределы медицинского учреждения. Впоследствии она перевезла ребенка по месту своего жительства в Республику Калмыкия.

- По ходатайству следователя судом в отношении женщины, подозреваемой в похищении новорожденного ребенка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнила старший помощник руководителя СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.