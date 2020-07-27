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27.07.2020 06:00
Рубрика: Власть

В Волгограде заработали усиленные ограничительные меры от COVID-19

Текст: Николай Грищенко

В Волгоградской области с 27 июля усилены ограничительные меры по борьбе с распространением с коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Бочаров.

Действие масочного режима расширено и теперь распространяется на уличную торговлю. Если ранее защитные маски обязаны были использовать покупатели и продавцы в закрытых помещениях, то теперь правила распространяются на киоски и ларьки. Обслуживать покупателей без масок и перчаток запрещено. Маска также обязательна при посещении медицинских учреждений. Посещение мест массового пребывания людей с температурой тела 37.2 градусов также приравнено к нарушению режима.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Режим самоизоляции продлевается для работающих граждан старше 65 лет. На неопределенный срок продлен запрет на торжественную регистрацию брака в ЗАГСе. Под запретом - кальянные, бани и сауны, а также проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Фотографии можно будет сделать только на документы.

Разрешено посещение музеев, открытых плавательных бассейнов и аквапарков. Кафе, рестораны и столовые могут работать в режиме "веранда", а также смогут принимать посетителей внутри помещения, но с измерением температуры тела и с заполняемостью зала лишь наполовину. Банкеты, танцы и караоке запрещены.

С 1 августа начнется летняя оздоровительная кампания, но детские лагеря будут открыты лишь для школьников Волгоградской области. Зато пансионатами, домами отдыха, санаториями и турбазами смогут воспользоваться жители всех субъектов России.

На 26 июля в регионе диагноз COVID-19 подтвердился у 87 человек и достиг 8 689 случаев заболеваний коронавирусом. Всего в Волгоградской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 5 054 заболевших. В регионе зафиксировано 58 случаев с летальным исходом.

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