Постановление губернатора Волгоградской области от 24 июля 2020 года № 453 О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее именуется -постановление от 15 марта 2020 г. № 179) изменение, изложив его текст в следующей редакции:

"В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 01 апреля 2020 г. № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", указами Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31 января 2020 г. № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 02 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1779-ОД "О защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Губернатора Волгоградской области от 08 октября 2012 г. № 958 "О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в связи с угрозой распространения на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения к населению 25 марта 2020 г. в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, на территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23 марта 2020 г. № 12, решениями по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 2020 г., решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14 марта 2020 г. № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области от 26 марта 2020 г. № 1 кс "О ходе реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Волгоградской области", в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций постановляю:

1. Ввести на территории Волгоградской области с 16 марта 2020 г. режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный уровень реагирования (далее именуется - режим повышенной готовности).

2. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области на работу в круглосуточном режиме.

3. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории Волгоградской области:

3.1. Прибывшим в Российскую Федерацию с территории иностранных государств вывозными международными рейсами, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять требования постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

3.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", а также иные постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, главных государственных санитарных врачей по субъектам Российской Федерации, главных государственных санитарных врачей по городам, районам, их заместителей (далее при совместном упоминании именуются - санитарные врачи) об изоляции.

3.3. Достигшим возраста 65 лет рекомендовать соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в периоды с 15 по 28 июня 2020 г., с 29 июня по 12 июля 2020 г., с 13 по 26 июля 2020 г., с 27 июля по 09 августа 2020 г. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Режим самоизоляции не применяется к работникам, деятельность которых необходима для обеспечения функционирования организации (работодателя).

3.4. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции, повышенной температуре тела - 37,2°С и выше (далее именуется - повышенная температура тела) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения), по телефонам или в электронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет либо по телефонам 112 или 8-800-200-86-76 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области, не допуская посещения медицинских организаций, за исключением случаев обращения за экстренной и неотложной медицинской помощью.

3.5. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), в местах общего пользования в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей, в зданиях (помещениях) государственных органов, органов местного самоуправления, при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и иных объектов, в том числе на остановочных пунктах), при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

3.6. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений.

3.7. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.

3.8. Воздержаться от посещения религиозных объектов.

3.9. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек, перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально ограничить количество их участников (не более 10 человек).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на массовые мероприятия, проведение которых разрешается в соответствии с настоящим постановлением.

3.10. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные Изделия, их заменяющие):

при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, а также при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на остановочных пунктах;

при нахождении в местах общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях) медицинских организаций, государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного самоуправления.

3.11. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях) медицинских организаций, государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, а также при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на остановочных пунктах.

3.12. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий (помещений) государственных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей.

4. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области:

4.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива - размещение сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен.

4.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возможность обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

4.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.

4.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего пользования.

4.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установлением контроля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

4.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпункте 3.1, абзаце втором подпункта 3.3 пункта 3 настоящего постановления, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

4.7. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" и постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры.

4.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

4.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего постановления (в течение срока изоляции, указанного в подпункте 3.1 пункта 3), а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

Сообщать в органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области по месту осуществления деятельности организации (работодателя) (администрацию городского округа, муниципального района, городского, сельского поселения) о работниках, прибывших с территорий иностранных государств, не позднее одного дня с даты прибытия указанных лиц.

4.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством.

4.11. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

4.12. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории Волгоградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, и (или) дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Волгоградской области:

обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также оказывать содействие органам государственной власти Волгоградской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;

предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей);

проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей).

4.13. Рекомендовать предусмотреть обязательное использование перчаток работниками, деятельность которых связана с непосредственным обслуживанием граждан способами, при которых допускается нахождение работника и гражданина в одном помещении или нахождение работника и гражданина на расстоянии менее 1,5 метра.

В случае если использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) для указанной категории работников не является обязательным в соответствии с настоящим постановлением, по возможности также предусмотреть обязательное использование ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих).

5. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществляющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах всех видов транспорта общего пользования (вокзалах, аэропортах и других объектах), на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, обеспечить на входе в места массового скопления людей дезинфекцию рук и измерение температуры тела граждан, не допускать лиц с повышенной температурой тела, а также регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

6. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Волгоградской области и являющихся работодателями, за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за соблюдение требований, установленных настоящим постановлением, работниками, привлекаемыми ими к трудовой деятельности, в период действия режима повышенной готовности.

7. Комитету здравоохранения Волгоградской области:

7.1. Обеспечить информирование граждан, в том числе посредством размещения и ежедневного обновления соответствующей информации на странице комитета здравоохранения Волгоградской области в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о территориях, где зарегистрированы случаи возникновения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также о симптомах респираторных заболеваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма), при наличии которых гражданам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения).

7.2. Обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и в аптечной сети.

7.3. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в абзаце втором подпункта 3.3 пункта 3 настоящего постановления, а также для лиц, размещаемых в обсерваторах в пределах 14 календарных дней со дня их возвращения в Российскую Федерацию.

7.4. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой тела с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы дополнительным медицинским персоналом, а также обеспечить через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы отдельный прием пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекции, внебольничной пневмонии.

7.5. Принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем).

7.6. Обеспечить:

готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, забору биологического материала от больных для исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19;

медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней за всеми гражданами, прибывшими с территорий иностранных государств, по месту их пребывания, при появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию COVID-19, обеспечить их незамедлительную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных.

7.7. Принять меры:

по организации регулярных занятий с медицинскими работниками с привлечением профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования по вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе по проведению разъяснительной работы с населением;

по активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничной пневмонии, уделяя особое внимание необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

7.8. Установить порядок маршрутизации и особенности эвакуационных мероприятий больных или лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в медицинские организации и закрепить медицинские организации за каждой оздоровительной организацией - санаторно-оздоровительным детским лагерем круглогодичного действия, организацией отдыха детей и их оздоровления.

8. Комитету промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области:

утвердить и актуализировать в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Волгоградской области перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров);

совместно с комитетом сельского хозяйства Волгоградской области обеспечить проведение мониторинга продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, контроля за их наличием и ценообразованием в розничной сети на территории Волгоградской области.

9. Комитету социальной защиты населения Волгоградской области:

обеспечивать с привлечением волонтеров оперативное взаимодействие с гражданами, достигшими возраста 65 лет, соблюдающими режим самоизоляции;

на период действия ограничительных мер, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечить принятие и учет сообщений граждан об их праве на меры социальной поддержки и социальную помощь, поданных посредством электронной, почтовой, факсимильной, телефонной связи;

по окончании периода действия ограничительных мер в установленном порядке принимать решения о назначении мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам, направившим сообщения об их праве на меры социальной поддержки и социальную помощь посредством электронной, почтовой, факсимильной, телефонной связи, при условии предоставления заявителями необходимых документов до 01 октября 2020 г., при этом датой подачи заявления гражданина о своем праве считать дату принятия и учета указанных сообщений;

организовать в государственных организациях социального обслуживания Волгоградской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, полустационарное социальное обслуживание, с постоянным, временным круглосуточным проживанием (пребыванием) граждан, в том числе несовершеннолетних, трудовой процесс без возвращения работников к месту постоянного проживания на срок и в порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством.

10. Комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области обеспечить выдачу с 30 марта 2020 г. продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.

11. Управлению пресс-службы аппарата Губернатора Волгоградской области совместно с комитетом здравоохранения Волгоградской области, комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области.

12. Комитету юстиции Волгоградской области обеспечить:

временное приостановление государственных услуг по торжественной регистрации заключения брака;

осуществление государственной регистрации заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак, без участия приглашенных;

возможность подачи в форме электронных документов заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния;

доведение до граждан соответствующей информации.

13. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограничительных мер, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с настоящим постановлением, постановлениями санитарных врачей, обязательств по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учитывается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

14. Временно приостановить на территории Волгоградской области:

14.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Данное ограничение не распространяется:

на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных клубов, тренировочных мероприятий для кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, репетиционный процесс в театральных, концертных, культурно-досуговых учреждениях при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных подразделений (рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области) по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее именуются - Рекомендации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

на государственные и муниципальные музейные учреждения, на открытые плавательные бассейны, на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках, расположенные на открытом воздухе, при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых мероприятий допускается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области.

14.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приостановленных в соответствии с подпунктом 14.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

14.3. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг без предварительной записи.

14.4. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновременно следующих условий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями, разделение потоков посетителей, контроль за размещением пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнения иных требований, устанавливаемых в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области.

14.5. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

15. Ввести на территории Волгоградской области комплекс следующих ограничительных мероприятий:

15.1. Приостановить с 28 марта до особого распоряжения:

15.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Данное ограничение не распространяется на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе) при соблюдении следующих условий:

обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем на 50 процентов начиная с четырехместного стола;

запрет на работу детских комнат, танцевальной площадки, караоке;

недопустимость проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративов и других аналогичных мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом в общем зале;

организация "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела посетителей и отказом в допуске лицам с повышенной температурой тела;

применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воздуха;

соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.1.2. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых центрах (торговых комплексах), за исключением объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, салонов операторов связи, автосалонов, объектов, реализующих цветы и другие растения, а также за исключением иных объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв.метров, имеющих отдельный вход с улицы, при соблюдении последними условия о предельном количестве лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв.метра). Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, которая не приостановлена в соответствии с настоящим абзацем, допускается при условии использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и по возможности перчаток, обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования (нахождения в торговом зале и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними не менее 1,5 метра), а также соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.1.3. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина. Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при условии предварительной записи и соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.1.4. Работу бань, саун.

15.1.5. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа. Данное ограничение не распространяется на оказание услуг государственными и муниципальными библиотеками без посещения читального зала, оказание услуг государственными и муниципальными архивными учреждениями, репетиционный процесс в театральных, концертных, культурно-досуговых учреждениях при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.1.6. Работу фотоателье. Данное ограничение не распространяется на работу фотоателье при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.1.7. Работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды, работу мастерских по ремонту и (или) пошиву одежды. Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая не приостановлена в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта, а также осуществляющим деятельность по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, оказывающим услуги по прокату, крашению одежды, по ремонту и (или) пошиву одежды, не допускать обслуживания граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие).

15.3. Приостановить до особого распоряжения бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления, на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Указанные ограничения не распространяются:

на прием, размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), на турбазах при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

на прием, размещение в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления жителей Волгоградской области при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.4. Запретить с 06 апреля до особого распоряжения посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразовательные программы.

При этом допускается посещение:

воспитанниками дежурных дошкольных групп, организованных организациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр и уход за детьми;

обучающимися образовательных организаций для участия в итоговом собеседовании по русскому языку в 9 классах, в итоговом сочинении (изложении) в 11(12) классах, в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена, в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена, а также для прохождения итоговой аттестации по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам.

Руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющих функции и полномочия учредителей государственных образовательных организаций Волгоградской области, руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителей муниципальных образовательных организаций, учредителям негосударственных образовательных организаций обеспечить реализацию образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительных профессиональных программ, дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, учредителям негосударственных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми (в том числе индивидуальным предпринимателям), организовать работу дежурных дошкольных групп для детей работников органов, организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением. Работа дежурных дошкольных групп допускается при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

16. Государственному казенному учреждению Волгоградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в период действия режима повышенной готовности обеспечить:

предоставление услуг в очной форме исключительно по предварительной записи;

соблюдение заявителями социального дистанцирования при предоставлении соответствующих услуг;

дезинфекцию рук, измерение температуры тела граждан на входе в помещение предоставления государственных и муниципальных услуг, не допуская в указанное помещение лиц с повышенной температурой тела.

17. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителям органов государственной власти Волгоградской области, главам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, руководителям представительных органов муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, руководителям общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Волгоградской области:

отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, проводимых по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области;

обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения Волгоградской области о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

18. Рекомендовать:

18.1. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области:

совместно с Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области принять меры по усилению пограничного контроля на всех пунктах пропуска через российско-казахстанскую государственную границу, в том числе на воздушном пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Волгоград (Гумрак), автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска в части досмотра граждан на предмет наличия у них признаков новой коронавирусной инфекции COVID-19;

рассматривать при необходимости вопросы о введении ограничительных мероприятий.

18.2. Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской области обеспечить контроль за установлением цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных предприятиях Волгоградской области.

18.3. Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области обеспечить готовность органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области.

18.4. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области:

обеспечить охрану объектов специального назначения (инфекционные стационары, обсерваторы) в период проведения карантинных мероприятий;

оказывать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

18.5. Прокуратуре Волгоградской области и Волгоградской транспортной прокуратуре обеспечить контрольно-надзорные мероприятия за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории Волгоградской области в соответствии с требованиями действующего законодательства.

18.6. Органам исполнительной власти Волгоградской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих).

Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) при совершении гражданами поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, осуществляется должностными лицами комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органов местного самоуправления, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

18.7. Муниципальным оперативным штабам по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданным органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Волгоградской области, рассматривать вопрос о необходимости размещения работников государственных организаций социального обслуживания Волгоградской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, полустационарное социальное обслуживание с постоянным, временным круглосуточным проживанием (пребыванием) граждан пожилого возраста и инвалидов, подведомственных комитету социальной защиты населения Волгоградской области, расположенных на территории соответствующего муниципального образования, в специально приспособленных помещениях гостиниц, пансионатов, иных мест временного пребывания, предназначенных для наблюдения за здоровьем пребывающих в них граждан и работающих по типу обсерваторов, на период до 14 календарных дней, непосредственно предшествующих дню начала осуществления ими трудового процесса без возвращения к месту постоянного проживания, исходя из эпидемиологической ситуации, сложившейся па территории соответствующего муниципального образования, не позднее чем за три недели до начала осуществления работниками таких учреждений трудового процесса без возвращения к месту постоянного проживания.

19. Главам муниципальных образований Волгоградской области принять все необходимые меры, направленные на реализацию режима самоизоляции, установленного настоящим постановлением.

20. Рекомендовать главам муниципальных образований Волгоградской области принять муниципальные правовые акты, предусматривающие нормы, аналогичные нормам, закрепленным настоящим постановлением.

21. Установить, что в случае осложнения на территории Волгоградской области эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возобновляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

22. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

23. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкина.

24. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 августа 2020 г., за исключением положений, для которых настоящим постановлением установлены иные сроки вступления в силу, и подлежит официальному опубликованию.

Подпункт 3.3 пункта 3 постановления от 15 марта 2020 г. № 179 в редакции настоящего постановления вступает в силу с 27 июля 2020 г.

Подпункты 3.1, 3.2 пункта 3, подпункты 4.6, 4.7, 4.9 пункта 4, пункт 13 постановления от 15 марта 2020 г. № 179 в редакции настоящего постановления вступают в силу со дня его официального опубликования и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 15 июля 2020 г.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров









Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией