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27.07.2020 10:54
Рубрика: Экономика

В Крыму собрали один миллион тонн зерна

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Сергей Винник/РГ Фото: Сергей Винник/РГ
Фото: Сергей Винник/РГ

В Крыму аграрии собрали миллион тонн зерна и фактически завершили уборочную кампанию ранних зерновых культур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Из-за сложных погодных условий (засушливой зимы и холодной весны) сельхозпроизводители в этом году приступили к уборке хлебов позже, чем обычно - 10 июня. Средний в республике показатель урожайности ранних зерновых составил 18,8 центнера с гектара.

- На сегодня убрано 563 тысячи гектаров, что составляет 97,3 процента уборочной площади, - пояснил глава Крыма.

По его словам, такой показатель стал результатом слаженной работы хлеборобов и органов власти, а также масштабных мер господдержки отрасли.

Чтобы обеспечить потребности республики, необходимо около 300 тысяч тонн зерна.

Напомним, первым в России уборку хлебов завершил Краснодарский край, где урожай в этом году превысил 9,4 миллиона зерновых колосовых и зернобобовых культур.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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