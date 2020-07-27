Новости

Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа 15:37
В Болгарии чрезвычайную эпидемиологическую обстановку продлят до конца лета 15:32
На Воробьевых горах в Москве откроется Skypark 15:28
Петербуржец, расчленивший свою жену, раскаялся в содеянном 15:26
В Вологодской области мужчина и его 13-летний сын утонули в реке 15:23
Крупнейший самолет-амфибия впервые взлетел с поверхности моря 15:07
В Мексике на вершине горы найдены реликвии "людей из облаков" 15:04
В столичной подземке пустили тематический поезд с народными промыслами 14:59
Из воронежской колонии сбежал вор-рецидивист 14:56
Картину главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова продали на аукционе 14:54
Переехавшие на Дальний Восток старообрядцы получат отсрочку от армии 14:50
В Крыму убийце сотрудника МЧС дали 10 лет тюрьмы 14:45
Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова 14:41
В Кремле рассказали об атмосфере разговора Путина с Зеленским 14:39
На Урале многодетная мать пойдет под суд за гибель младенца от голода 14:36
В Оренбуржье четверых экс-полицейских осудили за вымогательство 14:35
Загрузка курортов Краснодарского края превысила 70 процентов 14:33
Кремль оценил ситуацию с договоренностями по прекращению огня в Донбассе 14:30
Число жертв ДТП в канале под Волгоградом выросло до восьми 14:28
Элизабет Мосс сыграет в мистическом сериале Леонардо Ди Каприо 14:17
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки 14:12
В Сочи аниматоры в форме полицейских устроили стрельбу на корпоративе 14:12
ВЦИОМ: Большинство россиян положительно относится к белорусскому лидеру 14:08
В Челябинской области объяснили эвакуацию детей из санатория 14:06
Вышел трейлер герметичного триллера со звездой "Клана Сопрано" 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 14:45
Рубрика: Происшествия

В Крыму убийце сотрудника МЧС дали 10 лет тюрьмы

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Евпаторийский городской суд признал 32-летнего местного жителя виновным в убийстве сотрудника МЧС и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
В Крыму члены преступной группы задержаны за похищение человека

На суде евпаториец своей вины не признал. Однако городской суд на основании совокупности собранных доказательств и вердикта присяжных заседателей признал его виновным в инкриминируемом преступлении, предусмотренном частью первой статьи 105 УК РФ.

Следствие установило, что вечером 15 августа 2019 года между бывшим нетрезвым убийцей и сотрудником силового ведомства возникла словесная перепалка. В определенный момент пьяный евпаториец ударил спасателя ножом в шею и предплечье, а затем скрылся. Раненый сотрудник МЧС сел в личное авто, чтобы доехать до больницы, однако через несколько минут от полученных ран скончался.

Злоумышленником, которого по горячим следам задержали оперативники из уголовного розыска МВД по Республике Крым, оказался житель Евпатории, ранее восемь раз судимый за различные преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Правительство МЧС Правительство МВД Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы
Вильфанд: Наступает самая жаркая пятидневка года
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина