В Крыму убийце сотрудника МЧС дали 10 лет тюрьмы

Евпаторийский городской суд признал 32-летнего местного жителя виновным в убийстве сотрудника МЧС и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму.

На суде евпаториец своей вины не признал. Однако городской суд на основании совокупности собранных доказательств и вердикта присяжных заседателей признал его виновным в инкриминируемом преступлении, предусмотренном частью первой статьи 105 УК РФ.

Следствие установило, что вечером 15 августа 2019 года между бывшим нетрезвым убийцей и сотрудником силового ведомства возникла словесная перепалка. В определенный момент пьяный евпаториец ударил спасателя ножом в шею и предплечье, а затем скрылся. Раненый сотрудник МЧС сел в личное авто, чтобы доехать до больницы, однако через несколько минут от полученных ран скончался.

Злоумышленником, которого по горячим следам задержали оперативники из уголовного розыска МВД по Республике Крым, оказался житель Евпатории, ранее восемь раз судимый за различные преступления.