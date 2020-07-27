В Симферополе пациент нанес удар ножом врачу скорой помощи

В Симферополе пациент скорой помощи нанес ножевое ранение приехавшему к нему по вызову врачу скорой помощи. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Сообщение о причинении телесных повреждений врачу поступило в отдел полиции № 3 "Центральный" УМВД России по Симферополю.

- Гражданин, к которому прибыла бригада скорой медицинской помощи, причинил телесные повреждения врачу скорой, - рассказали в МВД. - Установлено, что гражданин ранее страдал психическим заболеванием. Сейчас он помещен в специализированное лечебное учреждение.

По этому факту проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, Центр медицины катастроф РК заключил договор с Росгвардией, и все автомобили скорой оборудованы тревожными кнопками с GPS-передатчиками. Ранее директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко рассказал "РГ", что на полуострове каждый месяц происходит от трех до пяти инцидентов с агрессивными пациентами скорой помощи.