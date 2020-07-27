В Сочи после стрельбы аниматоров на корпоративе возбудили дело

По факту стрельбы из охолощенного оружия, которые произвели на корпоративе в Сочи переодетые в форму полицейских аниматоры, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник вечером рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что правоохранители установили и доставили в полицию 29-летнего организатора мероприятия и пять аниматоров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Кроме того, в отношении двух аниматоров составлены административные протоколы по статье 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов").

Форменное обмундирование сотрудников полициии и охолощенное оружие изъяты и отправлены на экспертизу.

Напомним, этот инцидент привлек внимание правоохранителей после того, как в одной из соцсетей появился видеоролик, на кадрах которого якобы сотрудник полиции применил огнестрельное оружие во время задержания.

Следователи выяснили, что дело происходило на базе отдыха в поселке Солох-Аул Лазаревского района города-курорта, куда организатор корпоратива пригласил группу аниматоров. А те, достав где-то форму сотрудников ДПС и используя охолощенное оружие, сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия.