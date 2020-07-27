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27.07.2020 19:23
Рубрика: Российский автопром

Вольный большегруз

Как проходит тестирование беспилотных автомобилей
Текст: Елена Мационг (ХМАО-Югра, ЯНАО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 164 (8218)
На крайнем Севере продолжается масштабный эксперимент по использованию беспилотных большегрузных автомобилей.
Машины-беспилотники прошли на Ямале 2500 километров. Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Машины-беспилотники прошли на Ямале 2500 километров. Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Машины-беспилотники прошли на Ямале 2500 километров. Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Напомним, испытание машин, управляемых исключительно искусственным интеллектом, без участия человека проходит сейчас в 13 регионах страны, начиная с марта этого года. В их числе северные - Югра и Ямал.

Выбор на последние пал не случайно, во-первых, здесь ведется активная добыча нефти и газа, осваиваются новые месторождения, и потенциальные возможности использования машин без водителей в условиях очень сурового климата даже оценить невозможно. А во-вторых, на Крайнем Севере очень низкая плотность населения, на Ямале, например, всего один человек на два с половиной квадратных километра, а значит, и риск аварий минимален.

Сейчас Югра готовится уже ко второму этапу испытаний, на прошлой неделе правительство региона подписало соглашение с одним из предприятий по добыче нефти об ответственности сторон, учитывающее все возможные нюансы безопасности этого эксперимента.

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Средняя скорость при тестировании беспилотника составила 40 километров в час. Общий пробег в беспилотном режиме превысил 90 километров. Электромобиль успешно справился со всеми заданиями при полном соблюдении правил движения. В результате машина подтвердила свою эффективность при движении с остановками по маршруту на расстояния до 30 км.

Все уточняющие требования по итогам эксперимента были направлены на завод-производитель. После необходимых доработок беспилотник пройдет второй этап испытаний.

Как отмечают представители предприятий ТЭК, в перспективе техника под контролем искусственного интеллекта может взять на себя большинство логистических операций на промыслах в Югре.

Но, пожалуй, особенно впечатляющие испытания беспилотников прошли на Ямале, на Восточно-Мессояхском месторождении.

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Картина, как в фантастическом фильме. По дороге двигались друг за другом несколько "КАМАЗов", в кабинах ни души, и только руль периодически приходил в движение, как будто им управлял человек-невидимка. Машины прошли в общей сложности 2500 километров.

И как говорят участники эксперимента, продемонстрировали весь потенциал своего цифрового ресурса. Они за доли секунды распознавали препятствия на дороге, прогнозировали траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки, обменивались информацией через дублируемые системы связи и двигались по заданным маршрутам с высокой точностью.

Контроль за перемещением беспилотников на всем протяжении пути - по тундре, зимним дорогам, территории нефтепромысла - осуществлялся из общего центра управления. Кроме того, за колонной все же следовала машина сопровождения с людьми.

Фото: iStock
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Как отметили участники проекта, главное преимущество беспилотных транспортных средств - неограниченная работоспособность. Оснащенные системой автономного управления машины не устают и не ошибаются даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур, метелей и плохой видимости. В сравнении с пилотируемыми аналогами беспилотные большегрузы на 50 процентов более безопасны и позволяют на 10-15 процентов снизить издержки при грузоперевозках. Иными словами, машины-беспилотники никогда не спят, не болеют и готовы работать круглые сутки.

Эксперимент по использованию беспилотных автомобилей в нашей стране продлится до 1 марта 2022 года. По его итогам будут определены сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования.