Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа

Самоизоляцию для пожилых жителей Свердловской области продлили до третьего августа. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

"Остальные ограничительные и профилактические меры имеют бессрочный характер и действуют до особого решения", - напоминает оперативный штаб региона.

За последние сутки в области выявлено еще 252 случая COVID-19 (регион занимает второе место в стране после Москвы по этому показателю). С начала пандемии на Среднем Урале зафиксировано 19725 случаев инфекции.

Состояние 165 госпитализированных - тяжелое. Общее число выздоровевших пациентов достигло 14502.

Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19 (с начала распространения заболевания в области скончались 240 человек).