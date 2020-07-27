В Ишиме из уха пациента достали мотылька

В ишимской больнице из уха мужчины извлекли небольшого мотылька.

Пациент рассказал, что 18 июля отдыхал на природе и в какой-то момент почувствовал копошение в ушной раковине, что-то касалось барабанной перепонки.

"Учитывая, что до больницы добираться было далеко, мужчина решил спасать себя сам и залил в ухо жидкость. Это было единственное верное решение в данном случае", - отмечают в Областной больнице №4.

Как пояснил врач-оториноларинголог Александр Гартунг, чтобы усыпить насекомое, достаточно закапать в ухо обычную воду, подойдет и растительное масло. "Гость" не сможет двигаться, это уменьшит дискомфорт, пока пациента не осмотрит специалист.

Кстати, совсем недавно доктору пришлось столкнуться с еще более редким "обитателем" ушной раковины: в слуховом проходе тюменца оказалась улитка-прудовик размером меньше сантиметра. Пациент рассказал, что купал собаку в реке, а когда та вышла на берег и отряхнулась, что-то попало ему на ухо.